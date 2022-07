Obertshausen (ots) -Bags are a girl's best friend! So könnte Marilyn Monroe's Megahit auch heißen. Die Handtasche in all ihren Facetten stärkt Frauen die Schulter, steht ihnen zur Seite und hält in guten wie in schlechten Zeiten Lipgloss, Handspiegel und Handy Charger parat. Manche Frauen könnten sicherlich nur mit dem Inhalt ihrer Tasche fluchtartig das Land verlassen.Stylische Saddle Bags, große Shopper, Modelle mit wunderschönen Flechtstrukturen und gehäkeltem Bast und Baguette Bags sind die Lieblinge der Frühjahr/Sommer-Saison von Gabor bags!Sattelfest und trendsicherZeitlos und im Trend? Das können nicht viele Taschen. Eine aber umso mehr: Die Saddle Bag. Ursprünglich baumelte sie an Pferdesätteln und Motorrädern, heute an den Handgelenken stilsicherer Taschen-Fans. Vor allem Vintage Lover schätzen den 70s Charme dieser Ikone.Bag(uette) in the GameUnd zwar keine Geringere als die Taschen-Ikone des Milenniumwechsels: Die Baguette Bag. 1997 begann der Hype um das kleine, längliche Modell, das die Arme der Taschenfans bis in die 00er Jahre zierte. Insgeheim immer herbeigesehnt, feiert es jetzt nach über 20 Jahren endlich ein Revival! Als klarer Favorit in der It-Bag-Liga verleiht die Baguette Bag jedem Outfit einen coolen Nineties Vibe.Think bag, think big!Klingt nach einem neuen Taschen-Mantra? Auf jeden Fall! Denn, wenn es um Taschen in Großformat geht, rieselt es Pluspunkte: Als Platzwunder mit Coolness-Faktor sind große Taschen echte Must-haves, die sowohl zum Shopping wie auch zum Strand unsere sommerlichen Lieblingsbegleiter sind.Feines GeflechtDas Lieblingspiece ist aktuell ganz klar die geflochtene Tasche. Diese geben Frauen nicht mehr aus der Hand. Handwerkliche Flechtstrukturen in unterschiedlichen Farb- und Kontrastkombinationen sind die Hingucker des Sommers. Echte Flechtungen überzeugen durch offene, colorierte Kanten und kontrastfarbige Details. Aber auch sommerliche Kombinationen wie gehäkelter Bast mit elegantem, glattem Kunstleder setzen Akzente.Bildmaterial frei abdruckbar: https://bit.ly/3OwfJTHPressekontakt:Willich Communications GmbHFrauenthal 14, 20149 HamburgIngeborg BöhlkeTel.: +49-40-30 70 80 - 60, Fax: +49-40-30 70 88 - 88ingeborg.boehlke@willichpr.dewww.willichcommunications.comOriginal-Content von: Beheim International Brands/ Gabor bags, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56652/5283210