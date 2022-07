DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 28. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 01:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 2Q, Seoul *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q, Madrid *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 2Q (10:00 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz, Heidelberg *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 2Q, München *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, ausführliches Ergebnis 2Q, Martinsried 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 2Q, Stuttgart *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Wien *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q, Genf 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:10 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 2Q, Leuwen *** 07:15 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H, Vevey *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1H (09:00 Telefonkonferenz), Wolfsburg *** 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 2Q, Ratingen *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 2Q, Lübeck *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H, Herzogenrath 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H, Unterschleißheim *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Ergebnis 1H, Rueil-Malmaison 07:30 FR/Accor SA, Ergebnis 1H, Evry 07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Ergebnis 1H, Paris 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:40 ES/Telefonica SA, Ergebnis 2Q, Madrid 07:55 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q, Madrid 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1H, Garbsen 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 2Q, Augsburg *** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1H, Amsterdam *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H, Wien *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q, London *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Diageo plc, Jahresergebnis, London *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 2Q, Courbevoie *** 08:15 DE/Traton SE, Ergebnis 1H, München 08:15 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H, Paris 08:35 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1H, Berlin 10:00 DE/Vantage Towers AG, Online-HV *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juli *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juli *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juli Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 102,0 zuvor: 104,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +6,0 zuvor: +7,4 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -27,0 Vorabschätzung: -27,0 zuvor: -23,8 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juli *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, telefonische Halbjahres-PK 11:00 DE/Munich Re, Vorstellung des Naturkatastrophen- berichts 1H, München *** 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 2Q (15:00 Telefonkonferenz), München *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q, Morris Township *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q, Whitehouse Station *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q, Purchase *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+7,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+7,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+8,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+8,2% gg Vj *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +0,3% gg Vq 1. Quartal: -1,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +7,5% gg Vq 1. Quartal: +8,2% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 249.000 zuvor: 251.000 17:45 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H, Paris *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H, Rom *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H, Clichy *** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H, Paris *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q, Seattle *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q, Santa Clara *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q, Cupertino *** - DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg Juli *** - DE/Stellenindex BA-X Juli *** - US/CN/Telefonat von US-Präsident Biden mit Chinas Staatschef Xi Jinping ===

