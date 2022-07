Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!!Ausgebaute Vans und Camper sind so beliebt wie nie zuvor. Wer sind die Menschen, die darin in der Welt unterwegs sind? Was treibt sie an, mobil und auf kleinstem Raum zu leben?Eigentlich ist Jan Investmentbanker. Dann begann er, Vans auszubauen. Denn die vierköpfige Familie startet das Abenteuer ihres Lebens: eine Reise auf der Panamericana-Route von Kanada bis Südamerika. Das Gefährt ist noch nicht fertig, und jetzt wird die Zeit knapp.Familie Biel war gerade mit einem 7,5-Tonnen-Lkw in Spanien. Die dreiköpfige Familie wohnt seit März 2020 im Lkw und bezeichnet sich als "die spießigsten Hippies des Ruhrpotts". Anika ist Urologin und hat lange als Chefärztin gearbeitet, ihr Mann als Krankenpfleger. Die beiden hatten das stressige Leben genauso satt wie ihr 240 Quadratmeter großes Haus und fühlen sich bei ihrem minimalistischen Remote-Wohnen pudelwohl. So können sie auch einfach dem deutschen Winter entfliehen.Warum haben sich die beiden Familien dazu entschlossen, unterwegs auf kleinstem Raum zu leben? Wie sind ihre Erfahrungen und was sind ihre Zukunftspläne - gerade mit Kindern? "37°Leben" taucht ein in das Lebensgefühl der Vanlife-Bewegung.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5283214