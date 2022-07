Was passiert im Winter, sollte Russland den Gashahn endgültig zudrehen? Droht die kälteste Jahreszeit auch in den eigenen vier Wänden unangenehm zu werden? Rechenzentren könnten Abhilfe schaffen. Russland hat die Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nordstream 1 weiter gedrosselt. Ab sofort fließen nur noch 20 Prozent der möglichen Maximalkapazität durch die Leitung nach Deutschland. In den Tagesthemen sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck, dass die Situation zwar ernst, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...