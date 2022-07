Stuttgart (ots) -Ministerpräsident Winfried Kretschmann im "SWR Aktuell Sommerinterview" zur Gaskrise / Mittwoch, 27. Juli 2022 in "SWR Aktuell Baden-Württemberg" um 19:30 Uhr im SWR Fernsehen, im Hörfunk, online unter SWR.de/bw und in der ARD MediathekStuttgart. Mit Blick auf den Herbst und Winter sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) heute, Mittwoch, 27.7.2022, im "SWR Aktuell Sommerinterview", dass ihm die Gaskrise große Sorgen bereite: "Da kann es zu schweren Mangellagen kommen, wo dann Betriebe stillgelegt werden müssen." Das wiederum könne Lieferketten stören und Auswirkungen haben, die man auf den ersten Blick gar nicht sehe. Es sei in so einer Notlage die Aufgabe der Bundesnetzagentur zu entscheiden: "Wem stellt man zeitweise das Gas ab?" Kretschmann verwies darauf, dass zum Beispiel 70 Prozent der Bäcker im Südwesten mit Gas backten. "Denen kann man nicht das Gas abdrehen", sagte der Regierungschef. Sonst gäbe es kein Brot mehr. Er rief die Bürger:innen erneut dazu auf, beim Energiesparen zu helfen. So könne die Krise zumindest gemindert werden. "Wir sind jetzt alle gefordert, wir in der Politik natürlich besonders, aber jeder einzelne auch."SWR Aktuell Sommerinterview Baden-Württemberg mit Winfried KretschmannBaden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich heute den Fragen von Moderatorin Stephanie Haiber im "SWR Aktuell Sommerinterview" gestellt. Das Interview fand auf einem elektrisch betriebenen Neckarschiff statt und wird heute Abend, Mittwoch, 27. Juli 2022, um 19:30 Uhr in der Hauptausgabe von "SWR Aktuell Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen (https://www.swrfernsehen.de/) sowie im SWR Aktuell Radio um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Online ist das Gespräch bereits vorab unter SWR Aktuell Baden-Württemberg (https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/index.html) sowie in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/?bc=) abrufbar.Die folgenden "SWR Aktuell Sommerinterviews" in Baden-Württemberg im Überblick:Thomas Strobl (CDU), Innenminister, (Interview: Stephanie Haiber) am Freitag, 29.7.2022Hans-Ulrich Rülke (FDP/DVP), Fraktionsvorsitzender, (Interview: Georg Bruder) am Dienstag, 2.8.2022Andreas Stoch (SPD), Landes- und Fraktionsvorsitzender, (Interview: Georg Bruder), am Freitag, 5.8.2022Markus Frohnmaier (AfD), Landesvorsitzender, (Interview: Stephanie Haiber) am Dienstag, 9.8.2022Zitate frei gegen Quellenangabe "SWR".Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/swr-sommerinterview-bw-kretschmann-2022Fotos über ARD-Foto.de (https://www.ardfoto.de/index.phtml)Das komplette Interview auf SWR.de/bw (https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/index.html)Pressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5283233