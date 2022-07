Mainz (ots) -Über das zusätzliche Chaos am Frankfurter Flughafen durch einen Streik des Lufthansa-Bodenpersonals berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 28. Juli 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Endlich Ferien! Aber der Start in den Sommerurlaub beginnt für viele mit Stress und langen Schlangen an den Flughäfen. Es herrscht seit Monaten Personalnot - und jetzt verschärft diese Woche noch ein Streik des Lufthansa-Bodenpersonals die Situation. Warum ist die Lage an Flughäfen so angespannt? Und was unternimmt die Politik dagegen? Die "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Fabian Janssen und Enno Osburg haben am stark frequentierten Frankfurter Flughafen recherchiert und Menschen getroffen, die von spontanen Flugstreichungen, langen Wartezeiten und entgangenen Urlaubsfreuden berichten.Weitere Themen der Sendung:- Streit um Fashion Outlet Center in Zweibrücken - Warum der Einzelhandel in der Region Sturm läuft- Energie, selbstgemacht - Wie sich Menschen im Land unabhängiger machen wollen- Leben immer teurer - Wie Inflation und steigende Energiepreise Menschen belastenDazu im "Zur Sache"-Studio: Alexander Schweitzer (SPD), Arbeits- und Sozialminister in Rheinland-Pfalz- Summer in the City - Wie Städte im Land mit der Hitze und ihren Folgen umgehen- Katastrophenschutz an der Ahr - Wie gut funktioniert die Überwachung kleiner Nebenflüsse?"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293,claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5283238