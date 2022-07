Während eine drohende Gas-Krise dem Unternehmen im Nacken sitzt, veröffentlichte BASF am heutigen Mittwoch starke Zahlen für das zweite Quartal und hob im selben Atemzug die Gesamtjahresprognose an. Anleger sind positiv überrascht und der Chemiekonzern optimistisch. Starke Q2 Zahlen veröffentlicht Der größte Chemiekonzern der Welt kann trotz der Gas-Krise und wirtschaftlichen Schwierigkeiten auch in diesem Quartal mit beeindruckenden Zahlen glänzen. ...

