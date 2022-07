Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 28. Juli 2022 im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Gäste: Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU)Seit Wochen ächzt das Land unter einer Hitzewelle, doch die Politik hat anscheinend keinen Plan zum Schutz der Bürger:innen. "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet in der Sendung am Donnerstag, 28. Juli ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Im Anschluss steht die Sendung in der ARD Mediathek (http://www.ardmediathek.de/) zur Verfügung.Temperaturen bis 40 Grad, dürre Wälder und Wiesen, höchste Waldbrandgefahr. Expert:innen sind überzeugt, dass die extremen Hitzetage in den nächsten Jahren sogar noch deutlich zunehmen - mit fatalen Folgen für die Natur und ältere und gesundheitsgefährdete Menschen. Rund 1.000 Bürger:innen sterben jährlich an den Folgen der Hitze in Baden-Württemberg, schätzt das Statistische Landesamt. Doch während Länder wie Frankreich die Bevölkerung mit umfassenden Hitzeplänen schützt, scheint die Politik hierzulande kaum Vorsorge zu treffen. Braucht das Land einen besseren Katastrophenschutz, der auch die Folgen des Klimawandels besser im Blick hat? Diese und andere Fragen stellt "Zur Sache Baden-Württemberg!"-Moderatorin Cecilia Knodt Innenminister Thomas Strobl (CDU).Weitere Themen der Sendung:- Vor Ort - bei der Feuerwehr Bruchsal- Höher, schneller, größer - wird der Europapark zum Problem für die Natur?- Mit Biogas aus der Krise? Gast im Studio: Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU)Zur Sache Baden-Württemberg!Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de (http://www.ardmediathek.de/) und www.swrfernsehen.de/zur-sache-bw verfügbar.Pressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5283276