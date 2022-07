DGAP-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

HomeToGo SE gibt am 16. August 2022 die Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt Luxemburg, 27. July 2022 - Die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) wird die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 (zum 30. Juni 2022) am 16. August 2022 vor Beginn des Börsenhandels veröffentlichen. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO, und Steffen Schneider, CFO, werden das Quartalsergebnis in einer Telefonkonferenz um 14:00 Uhr MESZ mit anschließender Fragerunde für Analysten und Investoren vorstellen. Die Präsentation wird als Live-Audio-Webcast in englischer Sprache unter folgendem Link zur Verfügung stehen: https://www.webcast-eqs.com/Hometogo20220816 Interessierte Teilnehmer können sich vorab für die Telefonkonferenz - einschließlich der Teilnahme an der Q&A-Runde - unter folgendem Link anmelden: https://event.mymeetingroom.com/Public/WebRegistration/ZW5jPXNhQWNoekF6Vklmd3dsVTZITjA0bVQ2UFhuL0gyYVgvc3hHelBtT3F3aSs5YVFqT3pGY1ZGSkVTNXA3K29oNmxyV2pmUy9JOFJkcFd5NEFPZ0xZZXpnPT0= Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung des Audio-Webcasts unter ir.hometogo.de zur Verfügung gestellt. Über HomeToGo HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden einfach zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt. HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an alternativen Ferienunterkünften auflistet. Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer als auch für die Partner Vorteile: Nutzer, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kunden erreichen und erhalten so eine großartige und hochwertige Nachfrage. Während sich der Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG". Weitere Informationen finden Sie unter https://hometogo.de/ueber-uns/. Ansprechpartner für Investoren: Jan Edelmann

