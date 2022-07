Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank steht vor der Herausforderung, die Inflation zu senken, ohne eine Rezession auszulösen, so Scott Ruesterholz, Anleihe-Portfoliomanager bei Insight Investment, einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management.Ihr größtes Problem: Das Bruttoinlandsprodukt liege etwa 1,5% über dem vor der Corona-Pandemie. Dank der fiskalischen Anreize und geldpolitischen Maßnahmen im Zuge der ersten COVID-Welle übertreffe also die Nachfrage das Angebot, was über alle Bereiche - angefangen bei Benzin über Autos bis hin zu Mieten - zu erheblichen Preissteigerungen geführt habe. Die FED versuche nun, das verfügbare Einkommen allmählich wieder auf den Stand vor der Pandemie zu bringen. Idealerweise geschehe dies durch ein langsames Wachstum der Wirtschaft um 1 bis 1,5% für einige Jahre, bis die Inflation auf ihre Zielmarke zurückfalle. ...

