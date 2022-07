Der Musikstreaming-Marktführer Spotify kann trotz der unsicheren Wirtschaftslage mehr Nutzer gewinnen - nimmt dafür aber rote Zahlen in Kauf. Der klare Fokus auf die langfristige Wachstumsstrategie kommt bei Anlegern aber gut an und die Spotify-Aktie klettert satte 15 Prozent nach oben.Die Gesamtzahl der monatlich aktiven Nutzer stieg binnen drei Monaten von 422 auf 433 Millionen, was den größten jemals verzeichneten Zuwachs in einem zweiten Quartal darstellte. Bei den Abo-Kunden gab es ein Plus ...

