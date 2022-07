DJ PTA-Adhoc: The New Meat Company AG: The New Meat Company teilt veränderte Konditionen für Übernahme der Wildmanufaktur mit

The New Meat Company teilt veränderte Konditionen für Übernahme der Wildmanufaktur mit

Berlin, 27. Juli 2022 - Die The New Meat Company AG ("TNMC") hat sich heute mit den Gesellschaftern der Die Wildmanufaktur GmbH & Co. KG ("Wildmanufaktur") mit Sitz in Dobbertin geeinigt, die am 22. März 2022 in einem Term Sheet vereinbarten und per Ad-hoc Mitteilung der TNMC vom 22. März 2022 mitgeteilten wirtschaftlichen Konditionen der weiterhin beabsichtigten Übernahme von allen Anteilen an der Wildmanufaktur anzupassen. Im Zuge der gegenwärtigen negativen Marktentwicklungen, der gesamtwirtschaftliche Lage und ungewisse zukünftigen Entwicklungen erfolgte eine Bewertungsanpassung beider Unternehmen. Danach wurde der Wert der Wildmanufaktur auf EUR 480.000,00 und der angesetzte Wert je TNMC-Aktie, welche von TNMC als Gegenleistung für die weiterhin beabsichtigte Einbringung aller Anteile an der Wildmanufaktur als Sacheinlage gewährt werden sollen, auf EUR 2,60 herabgesetzt. Demensprechend sollen nunmehr ca. 184.615 neue TNMC-Aktien als Gegenleistung für die Übernahme der Wildmanufaktur ausgegeben werden.

TNMC geht davon aus, die Transaktion noch im August 2022 abschließen zu können.

