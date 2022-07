In einem starken Gesamtmarkt kann die Aktie von Siemens Energy am Mittwoch ebenfalls zulegen und notiert mit rund drei Prozent im Plus. Beflügelt haben dürfte hier unter anderem eine Studie der Credit Suisse, die im Hinblick auf die am 8. August anstehenden Geschäftszahlen ihre Kaufempfehlung bestätigte.Analyst Andre Kukhnin senkte sein Kursziel für den Energietechnikkonzern von 30 auf 26 Euro, sieht damit aber immer noch einiges an Aufholpotenzial. Er rechne mit einem geringer ausfallenden operativen ...

