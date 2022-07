NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach einem Medienbericht über Portfolioverkäufe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Eine Überraschung wären die kolportierten Verkäufe in Schweden und Baden-Württemberg nicht, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Durch milliardenschwere Verkäufe dürfte die Relation von Nettoschulden zum operativen Ergebnis (Ebitda) in den kommenden zwei Jahren sinken. Die entsprechenden Vorhaben des Unternehmens seien glaubwürdig./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 15:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 15:44 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1

