TORONTO, 27. Juli 2022 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR; OTCQX: KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Erwerb der in Betrieb befindlichen, vollständig genehmigten Goldaufbereitungsanlage Lakewood Mill mit einer Jahreskapazität von 1,0 Mio. Tonnen in der Nähe von Kalgoorlie, Western Australia, etwa 60 Kilometer von der Mine Beta Hunt entfernt, abgeschlossen hat. Der Kaufpreis von 80 Mio. AUD, der den üblichen Anpassungen für das Betriebskapital und andere Posten unterliegt, setzt sich aus 70 Mio. AUD in bar und 10 Mio. AUD in Karora-Aktien zusammen. Karora hat erfolgreich Material aus Beta Hunt in der Aufbereitungsanlage Lakewood gegen Gebühren verarbeiten lassen und dabei eine Goldgewinnungsrate von 94 % erzielt. Der Aktienanteil von 10 Mio. AUD an der Gegenleistung für den Verkäufer wurde durch die Ausgabe von 2,1 Mio. Karora-Aktien beglichen, die einer üblichen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und anderen vertraglichen Beschränkungen unterliegen werden.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Der Abschluss des Erwerbs der Aufbereitungsanlage Lakewood ist ein wichtiger Schritt für die Transformation von Karora und bietet Karora mehrere unmittelbare strategische und operative Vorteile.

Die Hinzufügung der Aufbereitungsanlage Lakewood erhöht unsere derzeitige nominale Aufbereitungskapazität auf etwa 2,6 Mio. Tonnen pro Jahr (1,6 Mio. Tonnen pro Jahr in Higginsville und 1,0 Mio. Tonnen pro Jahr in Lakewood) und entschärft unseren Wachstumsplan, die Goldproduktion bis 2024 auf 185.000 bis 205.000 Unzen zu steigern, indem die Beschaffungs-, Zeitplan- und Baurisiken beseitigt werden, die mit einer größeren Erweiterung von Karoras Aufbereitungsanlage Higginsville verbunden sind.

Kurzfristig bietet die zusätzliche Aufbereitungskapazität die Möglichkeit, in der Aufbereitungsanlage Higginsville oder in der Aufbereitungsanlage Lakewood Lohnvermahlungen durchzuführen, bis die Kapazitätserweiterung der Mine Beta Hunt auf 2 Mio. Tonnen pro Jahr abgeschlossen ist. Wir haben auch damit begonnen, Möglichkeiten zur Optimierung der Aufbereitungsanlagen zu evaluieren, was zur Maximierung der Effizienz beider Aufbereitungsanlagen als ein einziger, deutlich risikoärmerer Betrieb führen wird.

Die Erweiterung zur Verdoppelung der Produktion von Beta Hunt auf 2 Mio. Tonnen pro Jahr schreitet sehr gut voran und, wie bereits angekündigt (siehe Karora-Pressemitteilung vom 24. Mai 2022), verläuft die Entwicklung des zweiten Zugangsstollens schneller als geplant und im Rahmen des Budgets."

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich darauf, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations ("HGO") im australischen Bundesstaat Western Australia bis zum Jahr 2024 auf einen anvisierten Bereich von 185.000 bis 205.000 Unzen zu erhöhen. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mio. Tonnen pro Jahr, die von Karoras Untertageminen Beta Hunt und Higginsville beschickt wird. In Beta Hunt sind eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscherzonen beherbergt, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein höffiges Landpaket von insgesamt ca. 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder-Value und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora zur Reduzierung von Emissionen in allen Bereichen des Unternehmens zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Produktionsprognose von Karora, die Verringerung des Risikos des Wachstumsplans von Karora, die erwarteten Vorteile der Goldaufbereitungsanlage Lakewood Mill, die Erweiterung zur Verdoppelung der Produktion der Mine Beta Hunt, die Nutzung von Lohnmahlvereinbarungen in einer der oder in beiden Goldaufbereitungsanlagen Higginsville und Lakewood, das Potenzial der Beta Hunt Mine, des Goldbetriebs Higginsville, des Projekts Aquarius und des Goldprojekts Spargos sowie den Beginn des Abbaus auf dem Goldprojekt Spargos.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Liegenschaften erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Barbetriebskosten, das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

