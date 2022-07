Erst vor einer Woche hieß es, das James-Webb-Weltraumteleskop JWST habe die "älteste jemals gesehene Galaxie" entdeckt. Jetzt bietet es uns bereits eine Handvoll weiterer an. Es ist erst ein paar Tage her, als sich die internationale Berichterstattung zum JWST überschlug. Mit Glass-z13 sollte der Hubble-Nachfolger die "älteste jemals gesehene Galaxie" entdeckt haben. Das Internet rumorte, auf Twitter ging es hoch her und flugs war eine eigene Wikipedia-Seite auf die Beine gestellt. Mehr zum Thema ...

