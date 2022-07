Es kam wie erwartet: Die US-Notenbank hat am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge den Zinssatz um 0,75 Prozentpunkte erhöht - diesmal sogar im Rahmen eines einstimmigen Beschlusses. An den Märkten sorgte die Erklärung nach der zweitägigen FOMC-Sitzung für etwas Erleichterung, nachdem der Dow Jones kurz vor dem Beschluss leicht nachgab. Zuletzt notierte der US-Leitindex 0,34 Prozent im Plus auf 31.868 Punkten.In seiner Erklärung vom Mittwochabend wies der Offenmarktausschuss der Fed (Federal Open Market ...

Den vollständigen Artikel lesen ...