Die Bullen schwingen heute bei Palantir eindeutig das Zepter. So schießt der Kurs rund drei Prozent in die Gewinnzone. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Startet hier jetzt die nächste Party?

Kursverlauf von Palantir der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Palantir-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund elf Prozent. Dieses Hoch verläuft bei 10,76 USD. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

