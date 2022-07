Kernvorschlag Nr. 2 benötigt zur Annahme zusätzliche 0,9 % der Stimmen der im Umlauf befindlichen Aktien



ISS und Glass Lewis, führende unabhängige Beratungsunternehmen für Stimmrechtsvertreter, unterstützen Vorschlag Nr. 2

SOUTH SAN FRANCISCO, Kalifornien, July 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaxart, Inc. (Nasdaq: VXRT) forderte heute seine am 11. April 2022 eingetragenen Aktionäre auf, ihre Stimme abzugeben, falls sie dies noch nicht getan haben, und rief sie dazu auf, bei allen Vorschlägen mit Ja zu stimmen, einschließlich zu Vorschlag Nr. 2.

Das Unternehmen erinnerte auch diejenigen, die zuvor gegen den Vorschlag Nr. 2 gestimmt haben, daran, dass sie ihre Stimme zugunsten des Vorschlags ändern können, wenn ihre Stimmzettel bis zum Ablauf der Frist am Mittwoch, 3. August 2022, um 23:59 Uhr Eastern Time abgegeben werden.

Vorschlag Nr. 2 ist eine Änderung der neu formulierten Gründungsurkunde des Unternehmens, um die genehmigte Anzahl der Stammaktien auf 250 Millionen Aktien zu erhöhen.

"Vorschlag Nr. 2 ist für die Aktionäre und das Unternehmen wichtig, da er uns in die Lage versetzen würde, weiter an der Erschließung und Schaffung von Werten zu arbeiten, indem wir in das Unternehmen investieren, um unsere Programme voranzutreiben", sagte Andrei Floroiu, Chief Executive Officer von Vaxart. "Er würde es uns zudem ermöglichen, eine starke Bilanz aufrechtzuerhalten, in einer starken Wettbewerbsposition zu bleiben sowie weiterhin wichtige Talente anzuziehen und zu halten. Wir fordern die Aktionäre nachdrücklich auf, vor dem 3. August 2022 abzustimmen.

"Die überwiegende Mehrheit der stimmberechtigten Aktien, über 80 %, befürwortet Vorschlag Nr. 2, einschließlich 8,3 Millionen weiterer Aktien, die Vorschlag Nr. 2 seit unserem Webcast am 22. Juni mit Fragen und Antworten für Anleger unterstützen. Wir danken diesen Aktionären für ihre Stimmabgabe", sagte Floroiu. "Derzeit haben 49,1 % der im Umlauf befindlichen Aktien von Vaxart für den Vorschlag Nr. 2 gestimmt, was bedeutet, dass für die Annahme dieses Vorschlags weitere 0,9 % der im Umlauf befindlichen Aktien für den Vorschlag stimmen müssen."

Eine Aufzeichnung des Webcasts mit Fragen und Antworten für Anleger finden Sie hier , eine Abschrift des Webcasts finden Sie hier .

Die beiden führenden unabhängigen Beratungsunternehmen für Stimmrechtsvertreter, Institutional Shareholder Servicesauf der Seite "Investor FAQ".

Die Jahreshauptversammlung für 2022 von Vaxart wurde auf Donnerstag, den 4. August 2022, um 12:30 Uhr Eastern Time vertagt.

Aktionäre, die am 11. April 2022 im Aktionärsverzeichnis eingetragen sind, werden gebeten, ihre Stimme abzugeben, und zwar (1) über das Internet unter http://www.proxyvote.com, (2) per Telefon unter der gebührenfreien Nummer +1 (800) 690-6903 oder (3), wenn Sie die gedruckten Vollmachtsunterlagen per Post erhalten haben, indem Sie Ihre Vollmachtskarte ausfüllen, datieren und unterschreiben und sie in dem beiliegenden frankierten Umschlag zurücksenden.

Aktionäre von Vaxart, die Unterstützung bei der Stimmabgabe in Bezug auf ihrer Aktien benötigen, können sich an MORROW SODALI, den Proxy Solicitor von Vaxart, wenden, entweder per E-Mail unter Vxrt.info@investor.morrowsodali.com oder per Telefon unter +1 (203) 658-9400 (international) oder +1 (800) 662-5200 (USA, gebührenfrei).

Die Aktionäre von Vaxart werden außerdem dringend gebeten, das endgültige Proxy Statement in Schedule 14A zu lesen, das Vaxart am 28. April 2022 bei der SEC eingereicht hat, sowie alle anderen relevanten Dokumente, die bei der SEC eingereicht wurden, um wichtige Informationen über Vorschlag Nr. 2 und die anderen Vorschläge zu erhalten, über die bei der Jahresversammlung abgestimmt wird.

Über Vaxart

Vaxart ist ein klinisch forschendes Biotechnologieunternehmen, das eine Reihe von rekombinanten oralen Impfstoffen entwickelt, die auf seiner proprietären Verabreichungsplattform basieren. Die Impfstoffe von Vaxart sind so konzipiert, dass sie mit Tabletten verabreicht werden können, die ohne Kühlung gelagert und versandt werden können und das Risiko von Nadelstichverletzungen ausschließen. Vaxart ist der Ansicht, dass die proprietäre Plattform zur Verabreichung von Impfstoffen in Tablettenform geeignet ist, um rekombinante Impfstoffe zu verabreichen. Damit ist das Unternehmen in der Lage, orale Versionen von derzeit vermarkteten Impfstoffen zu entwickeln und rekombinante Impfstoffe für neue Indikationen zu erzeugen. Die Entwicklungsprogramme von Vaxart umfassen derzeit Impfstoffe in Tablettenform zum Schutz vor Coronaviren, Noroviren, saisonaler Grippe und dem respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) sowie einen therapeutischen Impfstoff gegen humane Papillomaviren (HPV), die erste immunonkologische Indikation von Vaxart. Vaxart hat umfangreiche nationale und internationale Patentanmeldungen eingereicht, die sich auf die firmeneigene Technologie und die Kreationen für die orale Impfung mit Adenoviren und TLR3-Agonisten beziehen.

Hinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, über die Strategie, Aussichten, Pläne und Ziele von Vaxart, die Ergebnisse präklinischer und klinischer Studien, Vermarktungsvereinbarungen und Lizenzen sowie die Überzeugungen und Erwartungen des Managements sind zukunftsorientierte Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können mit Begriffen wie "sollte", "glauben", "könnte", "potenziell", "wird", "erwartet", "antizipieren", "planen" und anderen Wörtern und Begriffen ähnlicher Bedeutung versehen sein. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem Aussagen über die Fähigkeit von Vaxart, seine Produktkandidaten, einschließlich seiner Impfstoffverstärkerprodukte, zu entwickeln und zu vermarkten, die Erwartungen von Vaxart in Bezug auf klinische Ergebnisse und Studiendaten sowie die Erwartungen von Vaxart in Bezug auf die Wirksamkeit seiner Produktkandidaten. Es kann sein, dass Vaxart die Pläne nicht verwirklicht, die Absichten nicht umsetzt oder die Erwartungen oder Prognosen nicht erfüllt, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, und Sie sollten sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse können erheblich von den Plänen, Absichten, Erwartungen und Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert werden. Verschiedene wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen von Vaxart abweichen. Dazu gehören Ungewissheiten, die der Forschung und Entwicklung innewohnen, darunter die Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte, die Termine für den Beginn und/oder den Abschluss klinischer Studien, die Termine für die Einreichung bei den Behörden, die Termine für die behördliche Zulassung und/oder die Termine für die Markteinführung einzuhalten, sowie die Möglichkeit ungünstiger neuer klinischer Daten und weiterer Analysen vorhandener klinischer Daten; das Risiko, dass die Daten aus klinischen Studien von den Zulassungsbehörden unterschiedlich interpretiert und bewertet werden; ob die Zulassungsbehörden mit dem Design und den Ergebnissen der klinischen Studien zufrieden sind; Entscheidungen der Zulassungsbehörden, die sich auf die Kennzeichnung, die Herstellungsverfahren und die Sicherheit auswirken und die Verfügbarkeit oder das kommerzielle Potenzial eines Produktkandidaten beeinträchtigen könnten, einschließlich der Möglichkeit, dass die Produktkandidaten von Vaxart von der FDA oder anderen Zulassungsbehörden außerhalb der USA nicht zugelassen werden; dass die Produktkandidaten von Vaxart, selbst wenn sie von der FDA oder anderen Zulassungsbehörden genehmigt werden, möglicherweise keine breite Marktakzeptanz erzielen; dass ein Kooperationspartner von Vaxart möglicherweise die Meilensteine in Bezug auf Entwicklung und Vermarktung nicht erreicht; dass bei Vaxart oder seinen Partnern aufgrund von Ereignissen, die innerhalb oder außerhalb der Kontrolle von Vaxart oder seinen Partnern liegen, Herstellungsprobleme und Verzögerungen auftreten können; Schwierigkeiten bei der Produktion, insbesondere bei der Ausweitung der anfänglichen Produktion, einschließlich Schwierigkeiten hinsichlich der Produktionskosten und Erträge, der Qualitätskontrolle, darunter die Stabilität des Produktkandidaten und Qualitätssicherungstests, der Mangel an qualifiziertem Personal oder wichtigen Rohstoffen und die Einhaltung strenger Bundes-, Bundesstaats- und ausländischer Vorschriften; dass Vaxart möglicherweise nicht in der Lage ist, den notwendigen Schutz von Patenten und anderem geistigen Eigentum zu erlangen, aufrechtzuerhalten und durchzusetzen; dass die Kapitalausstattung von Vaxart möglicherweise nicht ausreichend ist; die Fähigkeit von Vaxart, anhängige Rechtsangelegenheiten zum Abschluss zu bringen; die Fähigkeit von Vaxart, ausreichendes Kapital zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu für Vaxart akzeptablen Bedingungen zu erhalten, falls überhaupt; die Auswirkungen von staatlichen Vorschlägen und Maßnahmen im Gesundheitswesen; Wettbewerbsfaktoren; sowie weitere Risiken, die im jeweiligen Abschnitt "Risikofaktoren" in den bei der SEC eingereichten Quartals- und Jahresberichten von Vaxart beschrieben sind. Vaxart übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

