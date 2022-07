Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Walt Disney den heutigen Handel. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund drei Prozent. Damit müssen für eine Wertpapier nun 103,09 USD hingeblättert werden. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Walt Disney der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Walt Disney-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund ein Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Bei 104,57 USD liegt dieses Hoch. Der Kursverlauf von Walt Disney verspricht also spannend zu werden.

Pessimistische Anleger sehen darin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...