Die erwartete Erhöhung des US-Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte hatte keine direkten Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Die Pressekonferenz des Offenmarktausschusses und die Kommentare des Fed-Chefs Jerome Powell dagegen umso mehr. Der Dow Jones kletterte nach der Pressekonferenz rund 450 Punkte und notierte zuletzt 1,7 Prozent im Plus. Der Nasdaq 100 legte rund 250 Punkte, was gegen Ende des US-Handels ein Plus von zuletzut 4,3 Prozent bedeutete.Die Rallye nach dem FOMC-Meeting ist kein Wunder, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...