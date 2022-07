Freiburg (ots) -



(...) Am Dienstag hielt Trump in der US-Hauptstadt erstmals seit seinem Ausscheiden aus dem Amt vor anderthalb Jahren wieder eine Rede. (...) Was Trump zu sagen hatte, konnte niemanden überraschen. Dem unpopulären Nachfolger Joe Biden gab er die Schuld für die schlechte Wirtschaftslage, die Inflation, die hohen Energiepreise. Ausgerechnet der Mann, der zu einem Angriff auf das Parlament aufgehetzt hatte, beklagt nun Chaos, Gewalt und Kriminalität im Land. (...) Noch kokettiert Trump nur mit dem Gedanken einer erneuten Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024. Im Grunde aber bereitet er diese längst vor. Welche Aussichten er hätte, da will sich niemand festlegen. Zu oft schon wurde Trump unterschätzt. (...) http://mehr.bz/247m2 (BZ-Plus)



