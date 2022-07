BP: der Ölmult verabschiedet sich vom Ölgeschäft - zumindest teilweise!

Projekt für nachhaltiges Flugbenzin (sutainable aviation fuel = SAF) in Australien. Hebt BP jetzt nachhaltig ab? Börsentäglich weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: BP. ISIN: GB0007980591

Rückblick: Die Aktie des britischen Ölmultis steht mit einem knappen Prozent im Halbjahresplus. Dem starken Anstieg nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine folgte ein Abverkauf, so dass das Wertpapier derzeit nur knapp über dem Vorkriegsniveau notiert. Beim Bruch der Widerstandslinie wäre der Weg frei zum Pivot- und Jahreshoch vom 9. Juni.

Chart vom 04.07.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 393.80 GBP





Meine Expertenmeinung zu BP:

Meinung: Das Unternehmen konnte die Corona-bedingte Flaute des Verlustjahres 2020 hinter sich lassen und für 2021 wieder einen Gewinn melden. Die BP-Aktie korreliert immer noch stark mit dem Ölpreis. Dennoch hat man die Zeichen der Zeit erkannt und sich von einem Ölsandprojekt in Kanada getrennt. Im Gegenzug wurden Aktivitäten in erneuerbaren Energieträgern ausgeweitet, unter anderem gibt es in Australien ein Projekt für nachhaltiges Flugbenzin, kurz SAF für sustainalble aviation fuel. In der Europäischen Union soll Kerosin ab 2025 eine Beimischung von 2 Prozent SAF erhalten. Australien - bisher keineswegs Vorreiter beim Klimaschutz - könnte aber bald folgen.

Setup:

Mögliches Setup: Für Trigger und Stopp Loss orientieren wir uns an den letzten zwei Tageskerzen, wobei wir auf der Unterseite darauf achten unter die Kurslücke vom 25. auf 26. Juli zu kommen. Als Kursziel nehmen wir das bereits genannte Pivot- und Jahreshoch ins Visier. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BP.

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.