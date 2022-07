Hinzu kommt eine Verdopplung der Ressourcen! Das Unternehmen wird immer wertvoller und die Börse verkauft den Kurs ab. Schönes Schnäppchen!

Canada Nickels gesamte gemessene und angezeigte Ressource hat sich mehr als verdoppelt, was größtenteils auf die hervorragenden Explorationserfolge in der East Zone zurückzuführen ist. Damit ist das zu 100 % unternehmenseigene Nickelsulfidprojekt Crawford in wenig er als drei Jahren seit der ersten Entdeckung zur fünftgrößten Nickelsulfid-Ressource weltweit geworden.

Quelle: Canada Nickel

In Verbindung mit dem Potenzial für eine kohlenstofffreie Produktion wird Crawford voraussichtlich zu einer wichtigen Nickelquelle für Hersteller von Elektrofahrzeugen und Edelstahl werden. Angesichts des zusätzlichen Potenzials aus einer Reihe von Bohrlöchern, deren Ergebnisse zum Zeitpunkt des Ressourcenstichtags noch ausstehen, geht Canada Nickel davon aus, dass die endgültige Ressource der Machbarkeitsstudie das obere Ende des Minenplan-Ziels von 1,3 bis 1,8 Milliarden Tonnen unterstützen wird. Die Machbarkeitsstudie von Crawford ist weiterhin auf dem besten Weg, bis zum Jahresende abgeschlossen zu werden.

Quelle: Canada Nickel

Die gesamten M&I-Ressourcen haben sich auf 1,43 Milliarden Tonnen mit 0,24 % Nickel mehr als verdoppelt und die abgeleiteten Ressourcen betragen 0,67 Milliarden Tonnen mit 0,23 % Nickel.

Quelle: Canada Nickel

Die M&I-Ressource der East Zone stieg um mehr als das 14-fache auf 701 Millionen Tonnen mit 0,23 % Nickel und die Ressource der Main Zone stieg um 17 % auf 724 Millionen Tonnen mit 0,25 % Nickel. Die M&I-Ressourcen umfassen auch 93,9 Millionen Tonnen Eisen, 8,5 Millionen Tonnen Chrom, 183.000 Tonnen Kobalt und 1,06 Millionen Unzen Palladium und Platin.

Neue Methode zur beschleunigten CO2-Abscheidung

Testergebnisse im Labormaßstab zeigen einen potenziell transformativen Prozess, der eine Nickelmine in einen Nettoerzeuger von Kohlenstoffgutschriften statt in einen Erzeuger von Kohlenstoffemissionen verwandelt. Der aktive und beschleunigte Prozess hat das Potenzial, mindestens 8-12 Mal schneller zu arbeiten als die derzeitigen passiven Ansätze und die Kohlenstoffabscheidung zu einem Vielfachen dessen zu ermöglichen, was Branchenführer derzeit erreichen können.

Quelle: Canada Nickel

Somit könnte das Crawford-Projekt jährlich schätzungsweise durchschnittlich 710.000 Tonnen CO2 Gutschriften und insgesamt 18 Millionen Tonnen CO2 Gutschriften über die erwartete Lebensdauer der Mine produzieren.

Canada Nickel treibt die nächste Generation von hochwertigen Nickel-Kobalt-Projekten mit hohem Potenzial voran, um die Metalle zu liefern, die für die Revolution der Elektrofahrzeuge und den wachstumsstarken Markt für rostfreien Stahl benötigt werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

