Die Unternehmen erweitern ihre Aktivitäten, um Unternehmen bei der Beschleunigung der Cloud- und App-Transformation zu unterstützen

HCL Technologies (HCL), ein führendes globales Technologieunternehmen, und VMware, Inc. (NYSE: VMW) haben die Gründung einer speziellen VMware-Geschäftseinheit bei HCL bekannt gegeben, die Unternehmen dabei helfen soll, den ungenutzten Mehrwert der Multi-Cloud- und App-Modernisierung zu erschließen. Die neue Einheit vereint die Leistungsfähigkeit des CloudSMART Frameworks von HCL mit den Cross-Cloud-Services von VMware und hilft Unternehmen, die Cloud-Transformation zu beschleunigen, den Betrieb von Cloud-nativen Plattformen zu skalieren und hybride Belegschaften zu befähigen.

Die neue VMware-Geschäftseinheit bei HCL ist Teil des Strategic Alliance Partner Ecosystems, das das CloudSMART-Framework nutzt, um Lösungen für Multi-Cloud und App-Modernisierung anzubieten. HCL wird Unternehmen dabei unterstützen, den Weg der digitalen Dominanz zu verfolgen, indem das Unternehmen die Transformation mit den übergeordneten Geschäftszielen in Einklang bringt und gleichzeitig die Agilität durch die Cloud-Freiheit und die Unternehmenskontrolle behält, die durch die Produkt- und Serviceangebote von VMware ermöglicht werden.

"Wir befinden uns in einem makroökonomischen Umfeld, in dem Ökosysteme kooperieren müssen, um innovative und effektive Lösungen anzubieten, die die Industrie benötigt", sagte Anand Swamy, Senior Vice President, Head of Tech OEM Ecosystems, HCL Technologies. "Unsere neue VMware-Geschäftseinheit profitiert von den Synergien zwischen HCL und VMware, um innovative, maßgeschneiderte Cloud-Implementierungsstrategien auf Basis unseres CloudSMART-Ansatzes zu entwickeln, zu konstruieren und zu gestalten."

"Heute beobachten wir die unaufhaltsamen Entwicklungen des digitalen Wandels in fast jeder Branche, und VMware bietet die zuverlässige Grundlage, um die Innovation der Kunden voranzutreiben", sagte Zia Yusuf, Senior Vice President, Strategic Ecosystem and Industry Solutions, VMware. "Mit HCL können wir unseren gemeinsamen Kunden helfen, indem wir den intelligentesten Weg zur Modernisierung von Apps, der Cloud und Edge-Lösungen sowie eine sicherere und reibungslosere Erfahrung für dezentrale Arbeitskräfte bieten. VMware erhält die Wahlfreiheit der Kunden und schützt sie mithilfe von Multi-Cloud-Services, die Unternehmen die Freiheit und Flexibilität bieten, die sie für die Gestaltung der Zukunft benötigen."

In den vergangenen 14 Jahren haben HCL und VMware mit ihren Dienstleistungen und Lösungen für moderne Unternehmen erfolgreich Ergebnisse für ihre Kunden erzielt. HCL verfügt über mehr als 8.000 Experten, die auf VMware-Technologien geschult sind, leitet drei VMware-Kompetenzzentren und hat vier Cloud-native Labore eingerichtet. Diese speziellen Umgebungen und Ressourcen helfen den Kunden, die Bereitstellung von VMware-Lösungen voranzutreiben und versetzen Unternehmen in die Lage, VMware-Technologien der nächsten Generation zu erleben. Kürzlich wurde HCL mit dem VMware 2022 Partner Value Award ausgezeichnet, nachdem das Unternehmen mit VMware-Lösungen für Geschäftswachstum gesorgt und seinen Kunden hochwertige Ergebnisse und Unterstützung geboten hat. VMware und HCL Technologies haben zudem kürzlich angekündigt, dass sie gemeinsam die Transformation der Telekommunikationsbranche durch vRAN, ORAN und 5G vorantreiben wollen.

Über VMware

VMware ist ein führender Anbieter von Multi-Cloud-Services für sämtliche Apps und ermöglicht digitale Innovationen mit unternehmerischer Kontrolle. Als vertrauenswürdige Grundlage für schnellere Innovationen gibt Software von VMware den Unternehmen die benötigte Flexibilität und Auswahl, um zum Aufbau der Zukunft beizutragen. Der Hauptsitz von VMware befindet sich in Palo Alto in Kalifornien, und das Unternehmen verpflichtet sich über seine "Agenda 2030" zum Aufbau einer besseren Zukunft. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vmware.com/company.

VMware und VMware Cross-Cloud sind eingetragene Marken oder Marken von VMware, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Gerichtsbarkeiten. Dieser Artikel kann Hyperlinks zu nicht zu VMware gehörenden Websites enthalten, die von Dritten erstellt und betreut werden, die alleinig für die Inhalte dieser Websites verantwortlich sind.

Über HCL Technologies

HCL Technologies legt einen breiten Fokus auf die Kernthemen Digitalisierung, Entwicklung und Cloud. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen und Produkte über drei Geschäftsbereiche an: IT and Business Services (ITBS), Engineering and R&D Services (ERS) und Products Platforms (P&P). ITBS ermöglicht globalen Unternehmen die Transformation ihrer Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozessabläufe und zukunftsorientierte digitale Transformationslösungen. ERS bietet Engineering-Dienste und -Lösungen unter sämtlichen Aspekten von Produktentwicklung und Plattform-Engineering an. P&P stellt globalen Kunden modernisierte Softwareprodukte für ihre technologischen und branchenspezifischen Anforderungen zur Verfügung. Mittels modernster Co-Innovation-Labs, globaler Lieferkapazitäten und eines umfassenden weltweiten Netzwerks liefert HCL ganzheitliche Dienste in verschiedenen vertikalen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Produktion, Technologie und Services, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Verbrauchsgüter, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie öffentliche Dienste.

Als weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Diversität, gesellschaftliche Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildungsinitiativen. In den am 30. Juni 2022 endenden Zwölfmonatszeiträumen erwirtschaftete HCL einen konsolidierten Umsatz in Höhe von 11,79 Milliarden USD. Die fast 211.000 Ideapreneure des Unternehmens agieren von 52 Ländern aus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hcltech.com

