Tokio (ots/PRNewswire) -Ergänzung der beliebten 2100-Linie mit ihrem stromlinienförmigen, minimalistischen DesignCasio Computer Co., Ltd. gab heute die neuesten Ergänzungen zu seinen stoßfesten G-SHOCK Uhren bekannt. Diese drei neuen GM-B2100 Uhren, haben ein Vollmetall-Design, das jetzt für ikonische achteckige Lünette der 2100 Linie übernommen wurde.Diese neuen stoßfesten GM-B2100-Uhren verwenden Edelstahl als Außenmaterial für Gehäuse, Band und Lünette und bringen die 2100er-Linie sowohl in Bezug auf die Ganzmetallkonstruktion als auch auf das scharfe Design voran. Um die Stoßfestigkeit dieser metallverkleideten Uhren zu gewährleisten, wurde die stoßfeste Struktur, die für die ikonische Form der GMW-B5000 aus Vollmetall entwickelt wurde, auch für die verschraubten Verbindungen von Gehäuse, Band und Lünette dieser Uhren übernommen, wobei zwischen Lünette und Gehäuse Pufferkomponenten aus feinem Harz eingebaut wurden.Die Lünette wird in einem aufwändigen Verfahren geschmiedet, geschliffen und poliert, so dass das Zifferblatt der Uhr besonders solide und elegant wirkt. Um die Schönheit des Metalls zu betonen, werden die Komponenten mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen versehen: die Lünette mit einem kreisförmigen Haarschliff auf der Oberseite, das Band mit einem vertikalen Haarschliff und die Lünettenschräge, die Knöpfe und der Gehäuseboden mit einem Spiegelschliff. Das Zifferblatt ist aus mehreren Teilen zusammengesetzt, um Tiefe und Dimension zu erzeugen, während der eingelassene Zifferblattring bei der 9-Uhr-Position und die Indexe mit einer Aufdampflackierung behandelt wurden, um ein wirklich hochwertiges Zifferblatt zu erhalten.Die neuen Uhren bieten auch praktischen Nutzen mit einem Tough Solar Ladesystem, das den regelmäßigen Austausch der Batterie überflüssig macht. Sie sind außerdem mit einer Smartphone Link*-Konnektivität über Bluetooth® ausgestattet, die eine genaue Zeitmessung und die einfache Einstellung von Alarmen, Countdown-Timer, Weltzeit und anderen Funktionen über eine Smartphone-App ermöglicht.* Erfordert das Herunterladen der speziellen CASIO WATCHES App.Modell FarbeGM-B2100D SilberGM-B2100BD SchwarzGM-B2100GD Rose GoldDie Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Handelsmarken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Casio Computer Co.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1866288/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1866289/image_2.jpgPressekontakt://world.casio.com/privacy/Original-Content von: Casio Computer Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112802/5283455