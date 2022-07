Hylink bietet mit Hylink Travel, seinem Geschäftsbereich für Reisen und Reiseeinzelhandel, Full-Service-Werbung und eröffnet Reiseunternehmen durch unsere Partnerschaft exklusive Möglichkeiten und Ressourcen auf den Plattformen von Trip.com und Ctrip

LOS ANGELES, July 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hylink Digital (Hylink), eine seit 30 Jahren bestehende, preisgekrönte globale Full-Service-Agentur, wurde als offizieller strategischer Partner von Trip.com und Ctrip für den amerikanischen Kontinent (Nord- und Südamerika) vorgestellt. Dies ist die erste Zusammenarbeit dieser Art zwischen einer Werbeagentur und einem internationalen Online-Reisebüro.



Im Zuge der Rückkehr des Tourismus können Destinationsvermarkter, Reiseunternehmen und Reisevermarkter nicht nur mehr Nutzen aus ihren bestehenden Dienstleistungen ziehen, sondern auch bessere Preise und exklusiven Zugang zu Inventarisierung und Inhaltserstellung durch diese Partnerschaft erwarten.

"Wir hatten schon immer eine enge Beziehung zu Hylink, und diese besondere Partnerschaft kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da der weltweite Reiseverkehr wieder Fahrt aufnimmt. Wir gehen davon aus, dass sich der globale Reisemarkt vollständig erholen wird", so Edison Chen, General Manager von Trip.com und Ctrip Partnerships.

In diesem für die Reisebranche historischen Jahr wird deutlich, dass die Reisebranche im Wandel begriffen ist und die Zukunft des Reisens in Partnerschaften wie dieser besteht. "Das Geschäftsmodell von Trip.com funktioniert in allen Branchen, die mit Reisen zu tun haben, sei es bei touristischen Reisen, im Destinationsmarketing, im Reiseeinzelhandel, im Gesundheitswesen, im Bildungswesen oder bei Reiseunternehmen", erklärt Humphrey Ho, Managing Partner Americas bei Hylink Digital.

Trip.com Group Limited

Website: https://us.trip.com/?locale=en_us

Facebook: https://www.facebook.com/Trip/

Instagram: https://www.instagram.com/trip/

Twitter: https://twitter.com/Trip/

WeChat: https://pages.trip.com/images/social-media/wechatQRCode.png

YouTube: https://www.youtube.com/c/TripOfficial

Hylink Digital

Website: https://hylinkgroup.com/

Instagram: https://www.instagram.com/hylinkdigital/?hl=en

Twitter: https://twitter.com/hylinkdigital

LinkedIn: https://fr.linkedin.com/company/hylink

Über Trip.com Group

Trip.com Group Limited, früher Ctrip.com International, ist ein multinationales chinesisches Online-Reiseunternehmen, das Dienstleistungen wie die Reservierung von Unterkünften, Fahrkartenverkauf, Pauschalreisen und das Management von Geschäftsreisen anbietet.

Trip.com ist seit 2003 an der NASDAQ notiert (NASDAQ: TCOM) und verfügt über mehr als 1,4 Millionen Hotels in 200 Ländern und Regionen und ein weitreichendes Flugnetz mit über 2 Millionen Flugrouten, die mehr als 5.000 Städte in aller Welt miteinander verbinden. Die Agentur hat ein umfangreiches Hotel- und Flugnetz aufgebaut, das den Kunden eine Reihe von Optionen in aller Welt bietet.

Über Hylink Digital Solutions

Hylink Digital (Hylink) ist eine voll integrierte, unabhängige internationale Werbe- und Kommunikationsagentur mit mehr als 20 Niederlassungen weltweit und zwei Zentralen in den USA, in Los Angeles, Kalifornien, und in New York, New York. In den Jahren 2008 bis 2021 wurde die Agentur 14 Jahre in Folge vom China Internet (CI) Weekly Magazine als Nr. 1 unter den Digitalagenturen eingestuft. Daneben hat Hylink in mehreren Jahren den Effie China Award für das effektivste unabhängige Agenturnetzwerk des Jahres erhalten und wurde im Jahr 2021 von Adweek als eine der am schnellsten wachsenden Agenturen bezeichnet. Hylink Digital hat bei den Interactive Creative & Media Marketing Awards 2021 (früher Modern Advertising Awards) 32 Auszeichnungen erhalten.

Hylink umfasst branchenführende Geschäftsbereiche in den folgenden Disziplinen: digitale Medien, interaktive Creatives, programmatische Werbung, SEM, Content Marketing und Investment, EPR/Social, Research und Insights. Hylink bedient Fortune Global 500 Unternehmen über seine Zentralen in China und den USA und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf www.hylinkgroup.com , oder folgen Sie Hylink auf LinkedIn oder Twitter unter @hylinkdigital.

Medienkontakt: Alana Reid

Name: Alana Reid