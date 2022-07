Kardex Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Halbjahr 2022 Automatisierungstrend treibt Nachfrage in allen Industriesegmenten und Regionen an

Auftragseingang entwickelt sich positiv mit 6% über dem starken H1 2021 und 34% über dem H1 2019

Umsatz um 24% höher als in H1 2021, aber immer noch durch fehlende Komponenten gebremst

Bruttogewinn im Vergleich zum Vorjahr um 8% gestiegen, aber Marge durch Materialkostenerhöhungen und Produktionsineffizienzen beeinträchtigt Das erste Halbjahr 2022 war sehr anspruchsvoll für Kardex. Einerseits verzeichnete die Gruppe eine weiterhin erfreuliche Nachfrage nach effizienten Intralogistik-Lösungen. Andererseits behinderten erhebliche Engpässe im Beschaffungsmarkt sowie Herausforderungen bei der Personalrekrutierung die Lieferfähigkeit und die Effizienz in der Auftragsabwicklung bei der Kardex Remstar. Verschärfend wirkten signifikante Kostensteigerungen für Material, Energie und Fracht, deren Effekt nur verzögert durch mehrstufige Preisanpassungen aufgefangen wird. Trotz einer deutlichen Umsatzsteigerung resultierte daraus im ersten Halbjahr 2022 eine tiefere Bruttomarge, die durch die Anlaufkosten der neuen Fabrik in den USA zusätzlich belastet wurde. Positiv ist, dass der Auftragsbestand zum Periodenende auf einen neuen Rekordwert anstieg. Kardex verbuchte in der Berichtsperiode mit EUR 320.5 Mio. einen Auftragseingang, der 6.0 % über dem ausserordentlich starken ersten Halbjahr 2021 und rund 34% über dem «Vor-COVID» Halbjahr 2019 lag. Der Automatisierungstrend setzt sich über alle von Kardex bedienten Industriesegmente und Regionen fort. Die Nachfrage wird zusätzlich unterstützt durch das erweiterte Lösungs-Portfolio der Gruppe. Der Auftragseingang im Neugeschäft stieg um 6.8% und im Servicegeschäft um 4.0%. Der Auftragsbestand per 30. Juni 2022 betrug EUR 437.4 Mio., das sind 19.3% mehr als zu Jahresbeginn und 39.6% mehr als zum Ende der Vorjahresperiode. Ein wesentlicher Teil des sehr hohen Auftragsbestands ist auf die reduzierte Lieferfähigkeit, insbesondere bei Kardex Remstar, und die damit verbundene nachlaufende Umsatzentwicklung zurückzuführen. Die Umsätze von EUR 257.5 Mio. liegen zwar 24.3% über der relativ schwachen Vorjahresperiode, aber deutlich unter den Erwartungen und der grundsätzlich vorhandenen Kapazität. Die Hauptursache für den verzögerten Umsatz waren fehlende Komponenten und daraus resultierten Produktions- und Auslieferverzögerungen. Der erzielte Umsatz verteilte sich mit 69.7% (63.2%) auf das Neugeschäft und mit 30.3% (36.8%) auf das Servicegeschäft. Der Bruttogewinn stieg aufgrund verschiedener Herausforderungen in der Supply Chain um nur 8.4% auf EUR 81.5 Mio., was einer schwachen Marge von 31.7% entspricht. Die operativen Kosten stiegen unterproportional um 19.5% auf EUR 57.7 Mio. Darin spiegeln sich insbesondere die höheren Verkaufskapazitäten sowie die normalisierenden Messeaufwendungen und der wieder erhöhte Reiseaufwand nach der Pandemie wider. Die Ausgaben für die Entwicklung, insbesondere im Bereich Software, wurden gezielt erhöht. Es resultierte ein EBIT von EUR 23.8 Mio. mit einer EBIT-Marge von 9.2%, das sind 11.5% weniger als in der Vorjahresperiode (EUR 26.9 Mio.). Der Reingewinn für das erste Halbjahr belief sich auf EUR 15.8 Mio. (EUR 19.6 Mio.). Kardex Remstar erlebt ein sehr herausforderndes Halbjahr Der Auftragseingang bei Kardex Remstar entwickelte sich in allen Hauptmärkten gut. Mit EUR 254.6 Mio. übertraf er die starke Vorjahresperiode um 11.4%, wobei das Servicegeschäft etwas stärker wuchs als das Neugeschäft. Der Auftragsbestand lag zum Periodenende bei sehr hohen EUR 300.2 Mio. und damit 26.0% über dem Jahresbeginn. Der erzielte Umsatz von EUR 200.2 Mio. (EUR 166.7) lag trotz der Steigerung um 20.1% deutlich unter den Erwartungen. Hier widerspiegelte sich die tiefgreifende globale Lieferkettenproblematik, die über die ganze Supply Chain zu erheblichen Ineffizienzen und höheren Kosten führte. Darüber hinaus verlief der Anlauf des neuen Werks in den USA nicht entsprechend den Erwartungen, was das Ergebnis im mittleren einstelligen Millionenbereich belastete. Erst zum Periodenende konnten Engpässe bei der Beschaffung und beim Personal gelöst werden. Inzwischen ist das Werk produktiv und wird im zweiten Halbjahr an Stabilität, Ausstoss und Effizienz zulegen. Das EBIT der Kardex Remstar reduzierte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um 10.9% auf EUR 23.8 Mio., das entspricht einer tieferen EBIT-Marge von 11.9% (16.0%). Kardex Mlog behauptet sich gut in einem anspruchsvollen Umfeld Kardex Mlog entwickelte sich im ersten Halbjahr positiv. Der Auftragseingang liegt mit EUR 54.7 Mio. (EUR 73.3 Mio.) zwar unter der starken Vorjahresperiode, bewegt sich aber immer noch auf einem guten Niveau. Das Kundeninteresse ist weiterhin hoch und der Angebotstrichter ist gut gefüllt. Die Zusammenarbeit mit den Corporate Ventures, Kardex AutoStore und Rocket Solution, hat die Marktstellung der Kardex Mlog im Bereich der Lightgoods-Lösungen zusätzlich gestärkt. Der Auftragsbestand lag mit EUR 115.0 Mio. 3.9% über dem Jahresbeginn. Kardex Mlog konnte ihren Umsatz im ersten Halbjahr um 24.8% auf EUR 50.4 Mio. erhöhen. Der dabei erzielte EBIT belief sich auf EUR 2.8 Mio. (EUR 2.1 Mio.), das sind 33.3% mehr als in der Vorjahresperiode und entspricht einer EBIT-Marge von 5.6% (5.2%). Kardex AutoStore verstärkt seine Präsenz und gewinnt an Geschwindigkeit Kardex AutoStore baute die Organisation weiter aus und etablierte eine starke Präsenz in Europa und den USA, basierend auf der hohen Marktwahrnehmung der Expertise unseres Teams. Das Team erzielte einen Auftragseingang von EUR 11.4 Mio., der über den Erwartungen liegt. Der Umsatz in Höhe von EUR 6.9 Mio. blieb aufgrund einiger Projektverschiebungen hinter dem Auftragseingang zurück. Die Kostenentwicklung steht im Einklang mit den strategischen Plänen und die Zusammenarbeit mit beiden Divisionen hat sich gut etabliert. Bewusste Erhöhung des Net Working Capital Um Lieferengpässen entgegenzuwirken, wurden nach Möglichkeit die generellen Lagerbestände und spezifisch die Sicherheitsbestände hochgefahren. Zudem stiegen die Debitorenausständen aufgrund des erhöhten Umsatzvolumens wieder an, was zu einem deutlich angestiegenen Net Working Capital führte. In Kombination mit dem geringeren Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit und den fortgesetzten Investitionen war der freie Cashflow mit EUR -9.2 Mio. negativ. Der ROIC entspricht mit 32.5% den Erwartungen, liegt aber unter dem Vorjahr (35.7%). Ausblick Der Verwaltungsrat und das Group Management bleiben zuversichtlich für die mittel- bis langfristige Entwicklung der Intralogistik. Nach den Engpässen im ersten Halbjahr zeichnet sich eine leichte Entspannung im Beschaffungsmarkt ab. Auch wenn die aktuelle geopolitische Lage zu einer globalen Abschwächung der Wirtschaft führen sollte, ist Kardex gut positioniert, ihre Kunden bei der Erhaltung und Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen. Kardex Remstar wird den kommunizierten Zielkorridor im Jahr 2022 aller Voraussicht nach nicht erreichen. Trotzdem geht das Unternehmen davon aus, dass es sich auf Gruppenstufe weiterhin im Rahmen der kommunizierten Finanzziele entwickeln wird. Kennzahlen in EUR Mio. 01.01.-30.06. 2022 (%) 2021 (%) (+/-%) Auftragseingang 320.5 124.5% 302.5 146.1% 6.0% Auftragsbestand (30.06.) 437.4 169.9% 313.4 151.3% 39.6% Umsatz netto 257.5 100.0% 207.1 100.0% 24.3% Bruttogewinn 81.5 31.7% 75.2 36.3% 8.4% Betriebsaufwand 57.7 22.4% 48.3 23.3% 19.5% EBITDA 28.0 10.9% 30.2 14.6% -7.3% Betriebsergebnis (EBIT) 23.8 9.2% 26.9 13.0% -11.5% Reingewinn 15.8 6.1% 19.6 9.5% -19.4% Free Cash Flow -9.2 25.8 -135.7% ROIC 32.5% 35.7% 30.06.2022 (%) 30.06.2021 (%) (+/-%) Nettoumlaufvermögen 62.4 56.9 9.7% Netto Cash Bestand 108.4 121.0 -10.4% Eigenkapital/Eigenkapitalquote 180.5 54.2% 166.6 56.7% 8.3% Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 2'062 1'870 10.3% Halbjahresbericht Den vollständigen Halbjahresbericht 2022 der Kardex im PDF-Format finden Sie auf unserer Webseite. Kontakt Edwin van der Geest; investor-relations@kardex.com

