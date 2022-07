CALIDA Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CALIDA Holding AG: Gründerfamilie Kellenberger strebt Regelung der Nachfolge als Ankeraktionärin der CALIDA GROUP an



28.07.2022 / 06:45 CET/CEST

Medienmitteilung CALIDA GROUP Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Sursee (Schweiz), 28. Juli 2022 Gründerfamilie Kellenberger strebt Regelung der Nachfolge als Ankeraktionärin der CALIDA GROUP an

Der Verwaltungsrat der CALIDA GROUP wurde von der Familie Kellenberger, Gründerfamilie und Ankeraktionärin der CALIDA GROUP, informiert, dass sie die Regelung ihrer Nachfolge als Ankeraktionärin einleiten will. Innerhalb der Familie stehen in absehbarer Zeit keine Nachfolgerin und kein Nachfolger für Erich Kellenberger mit der notwendigen industriellen Expertise bereit. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Familie Kellenberger den Verkauf ihrer Aktienbeteiligung an der CALIDA GROUP von 33.5% Die Familie Kellenberger strebt eine für alle Stakeholder konstruktive Lösung an und will die Aktienbeteiligung an verantwortungsvolle Aktionäre übergeben. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung haben die Absicht der Gründerfamilie zur Kenntnis genommen. Ihr Ziel ist es, die CALIDA GROUP als unabhängiges börsenkotiertes Unternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln. Die im November 2021 präsentierte Wachstumsstrategie ACCELERATE 2026 wird wie geplant weiter umgesetzt. Für weitere Informationen: Jürg Stähelin, IRF Tel.: +41 43 244 81 51 staehelin@irf-reputation.ch Die CALIDA GROUP ist ein global tätiges Unternehmen für premium Unterwäsche mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA, AUBADE, ERLICH TEXTIL und COSABELLA im Unterwäsche- und Lingeriesegment sowie der Outdoor-Mo¨belmarke LAFUMA MOBILIER. Die CALIDA GROUP steht für qualitativ hochwertige Produkte, welche die Kunden jeden Tag aufs Neue begeistern. Im ersten Halbjahr 2022 erzielte die Gruppe mit rund 2'400 Mitarbeitern einen Umsatz von über CHF 172 Millionen. Die Namenaktien der Calida Holding AG (CALN) werden an der SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

