DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Samsung nach Zahlen gut behauptet

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones) Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag vom Kursfeuerwerk an der Wall Street wenig beeindruckt. Zwar steigen die Indizes fast durchweg, aber die Aufschläge fallen mit maximal 0,8 Prozent in Seoul deutlich moderater aus.

In den USA hatten die Anleger mit großer Erleichterung darauf reagiert, dass die Notenbank wie erwartet den Leitzins um 75 und nicht 100 Basispunkt weiter erhöhte, und der Ausblick eher taubenhaft ausfiel. Notenbankchef Powell hatte weniger aggressive Zinsschritte signalisiert und diese als potenziell datenabhängig bezeichnet. Zugleich hatte er Sorgen um eine Rezession gedämpft mit dem Verweis auf zu viele Branchen, in denen es für eine Rezession zu gut laufe.

In Tokio geht es für den Nikkei-Index um 0,2 Prozent nach oben auf 27.779 Punkte, wobei der im Vergleich zum Vortag deutlich schwächere Dollar zum Yen etwas bremst. Der Dollar war nach den Fed-Aussagen unter Druck geraten und gibt aktuell weiter nach. In Schanghai steigt der Index um 0,6 Prozent und in Sydney nach unter Erwarten gebliebenen Einzelhandelsdaten für Juni um 0,7 Prozent.

Weitere Kursverluste bei Immobilienaktien in Hongkong

Lediglich Hongkong bleibt zurück (-0,6%). Weiter bremsen Kursverluste bei Immobilienaktien den Index, nachdem am Vortag Country Garden mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung erneut ein Licht auf die Liquiditätsproblematik in dem Sektor geworfen hatte. Country Garden verlieren weitere gut 2 Prozent, China Vanke 2,3 und Longfor 4,4 Prozent.

Unter den Einzelwerten legt in Tokio die Aktie des Industrieroboterbauers Fanuc um rund 3,3 Prozent zu, nach einem besser als erwartet ausgefallenen Nettoergebnis im ersten Geschäftsquartal. Auch Shin-Etsu Chemical (+3,8%) schnitt mit den Zahlen ebenso besser ab als gedacht. Bei Mitsubishi Motors werden die Quartalszahlen sogar mit einem Plus von über 11 Prozent honoriert, während Central Japan Railway 0,9 Prozent einbüßen.

In Seoul geht es für das Schwergewicht Samsung Electronics nach über Erwarten ausgefallenen Geschäftszahlen um 0,2 Prozent nach oben.

In Sydney stehen unter anderem Macquarie im Fokus. Das Finanzhaus hat einen steigenden Gewinn ausgewiesen trotz eine schwächeren Handelsumfelds. Die Aktie gewinnt 2,8 Prozent. Fortescue verbessern sich um 1,9 Prozent, nachdem der Eisenerzförderer Produktionszahlen vorgelegt hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.870,00 +0,7% -7,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.779,16 +0,2% -3,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.434,15 +0,8% -18,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.294,42 +0,6% -9,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.554,09 -0,6% -10,5% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.210,59 +0,2% +2,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.484,14 +0,9% -6,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di,9:21 % YTD EUR/USD 1,0205 +0,1% 1,0200 1,0222 -10,2% EUR/JPY 138,23 -0,8% 139,31 139,58 +5,6% EUR/GBP 0,8393 +0,0% 0,8389 0,8488 -0,1% GBP/USD 1,2160 +0,0% 1,2158 1,2043 -10,1% USD/JPY 135,46 -0,8% 136,58 136,55 +17,7% USD/KRW 1.303,10 -0,3% 1.306,82 1.308,63 +9,6% USD/CNY 6,7484 -0,1% 6,7585 6,7544 +6,2% USD/CNH 6,7469 +0,0% 6,7438 6,7563 +6,2% USD/HKD 7,8492 -0,0% 7,8493 7,8489 +0,7% AUD/USD 0,6991 -0,0% 0,6992 0,6966 -3,7% NZD/USD 0,6270 +0,1% 0,6263 0,6261 -8,2% Bitcoin BTC/USD 23.141,12 +1,8% 22.726,26 21.108,81 -50,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 98,52 97,26 +1,3% 1,26 +37,7% Brent/ICE 107,52 106,62 +0,8% 0,90 +43,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.736,38 1.734,14 +0,1% +2,24 -5,1% Silber (Spot) 19,25 19,18 +0,4% +0,08 -17,4% Platin (Spot) 892,63 890,10 +0,3% +2,53 -8,0% Kupfer-Future 3,49 3,43 +1,7% +0,06 -21,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2022 00:54 ET (04:54 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.