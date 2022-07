DJ EUREX/Bund-Future kommt mit NRW-Inflationsdaten unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Sehr volatil präsentiert sich der Bund-Future am Donnerstag im Verlauf. Mit der Veröffenlichung der Inflationsdaten aus Nordrhein-Westfalen sackte er um 50 Ticks nach unten durch. So lag die NRW-Inflationsrate im Juli 2022 bei 7,8 Prozent nach einem Plus von 7,5 Prozent im Juni. Dies deutet auf einen anhaltend hohen Inflationsdruck auch in anderen Bundesländern hin. Der Rücksetzer wurde allerdings schnell gekauft, so dass der Bund-Future sein Minus zum großen Teil aufholen konnte.

Der September-Kontrakt verliert um 6.45 Uhr um 22 Ticks auf 155,36 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 155,87 Prozent und das -tief bei 154,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12647 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 19 Ticks auf 126,67 Prozent.

