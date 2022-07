DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ENERGIEPOLITIK - Der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums hat Kompensationszahlungen von Deutschland an andere EU-Staaten für deren Gaslieferungen vorgeschlagen. In einem Brief an Minister Robert Habeck (Grüne) warnen die 38 Ökonomen vor der Gefahr, dass einzelne Länder ihre Energieversorgung abschotten. Das wäre vor allem für Deutschland ein Problem, das auf Gas anderer EU-Länder angewiesen ist. Der Beiratsvorsitzende Klaus Schmidt spricht dahingehend vom "größten Risiko" in einer Gaskrise. (Handelsblatt)

GASKNAPPHEIT - Der Weltwirtschaftsexperte Gabriel Felbermayr befürchtet ohne deutliche Einspareffekte beim Gasverbrauch zusätzliche Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa. "Die Situation bei der Gasversorgung ist kritisch, ich befürchte, dass dies in einer Rezession münden kann", sagte der Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. "Deshalb sind die dringenden Sparappelle für Gas gerechtfertigt", betonte er. "Meine Sorge ist, dass die Solidarität in der EU bei Gas-Knappheit schnell leidet und die Kosten damit noch weiter steigen", warnte Felbermayr. (Augsburger Allgemeine)

CHINA - Ungeachtet der wachsenden Risiken investieren deutsche Unternehmen weiter kräftig in China. In den ersten fünf Monaten des Jahres stiegen die Investitionen laut chinesischem Handelsministerium im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent. Zeitgleich mehren sich allerdings auch die Warnungen vor einer zu starken Bindung an China. "Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zeigt die Probleme wirtschaftlicher Abhängigkeiten von autokratischen Systemen", sagte Franziska Brantner, Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, dem Handelsblatt. Auch das Institut für Weltwirtschaft (IfW) sieht deutsche Firmen längst auf dem Weg zu einer "gefährlichen Abhängigkeit vom Wohlwollen der chinesischen Führung". (Handelsblatt)

STEUERPOLITIK - Die von Finanzminister Christian Lindner (FDP) geplanten Steuersenkungen könnten Topverdienern am meisten bringen, obwohl sie am wenigsten an der Inflation leiden. Das geht aus Rechnungen der Arbeitnehmerkammer Bremen hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegen. Verschiebt Lindner etwa alle Tarifeckwerte um 6 Prozent, bringt das einem Single mit 100.000 Euro Bruttoeinkommen 600 Euro. Verdient er sechs Mal so viel, spart er 1.100 Euro an Steuern. Einem kinderlosen Ehepaar mit diesem Gehalt winken sogar 1.700 Euro Entlastung. Dagegen würde eine vierköpfige Familie mit 40.000 Euro Einkommen nur um 300 Euro entlastet, eine Alleinerziehende mit dem halben Gehalt um 100 Euro. (Süddeutsche Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/err/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2022 00:59 ET (04:59 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.