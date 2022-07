DJ Heidelbergcement senkt Prognose

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement hat im zweiten Quartal mit Hilfe deutlicher Preissteigerungen dem Anstieg der Energiekosten besser getrotzt als erwartet. Der Baustoffkonzern erwartet jedoch ein herausforderndes zweites Halbjahr und nahm deshalb seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr 2022 etwas zurück.

Statt einer leichten Verbesserung wird das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Konsolidierungs- und Wechselkurseffekten nun leicht rückläufig erwartet. Energie-, Rohstoff- und Transportpreise seien vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine in den vergangenen Wochen "nochmals erheblich gestiegen, eine Entspannung ist vorerst nicht zu erwarten", teilte das Unternehmen in Heidelberg mit. Der Umsatz soll dagegen wie geplant deutlich steigen

Im abgelaufenen Quartal sank das Ergebnis des laufenden Geschäfts vor Abschreibungen vergleichbar um 5,7 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro, während der Umsatz um 10,4 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro zulegte. Damit wurden die Erwartungen Übertroffen. Analysten hatten im Schnitt mit 1,065 bzw 5,4 Milliarden Euro gerechnet.

July 28, 2022

