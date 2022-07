Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat sich verhältnismäßig wenig bewegt. Der Start war verhalten, kurzzeitig rutschte der DAX unter 13.100 Punkte. Am Nachmittag drehte er dann in die Gewinnzone. Am Ende lag der DAX knapp 0,5 Prozent höher bei 13.166 Zählern. Marktidee: HelloFresh HelloFresh hatte in der vergangenen Woche die Ziele für das Gesamtjahr gesenkt. Damit verstärkte sich der Abwärtstrend der vergangenen Monate noch einmal. Die Aktie rutschte vorgestern auf ein Zwei-Jahres-Tief. Gestern gab es eine Gegenbewegung. Damit es zu einer deutlicheren Kurserholung kommt, muss das Papier aber erst noch über zwei weitere Marken steigen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf