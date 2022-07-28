BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 4 (5) CHF - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 9500 (8600) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 11,90 (11,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 3500 (3700) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR WORLDLINE AUF 44 (40) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT MITCHELLS & BUTLERS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 180 (350) PENCEBERNSTEIN HEBT RECKITT AUF 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERF.) - ZIEL 6400 (5300) PBOFA HEBT CREDIT SUISSE AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 6 (6,60) CHFBOFA SENKT ZIEL FÜR VALLOUREC AUF 14 (15) EUR - 'BUY'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR EUROFINS SCIENTIFIC AUF 76 (92) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 14,80 (13,40) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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