Die OMV hat die Umsatzerlöse im Halbjahr um 124 Prozent auf 30,621 Mrd. Euro steigern können, was insbesondere auf die signifikant höheren Marktpreise zurückzuführen ist, wie das Unternehmen betont. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten erhöhte sich um 156 Prozent auf 5,6 Mrd. Euro, was laut OMV hauptsächlich mit besseren Ergebnissen in Exploration & Production und Refining & Marketing erklärbar ist. Das operative Ergebnis Gruppe stieg um 185 Prozent auf 6,8 Mrd. Euro. Der den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnende Periodenüberschuss belief sich auf 2,5 Mrd. Euro (1-6/21: 1,3 Mrd. Euro). Im Halbjahr wurden laut OMV Netto-Sondereffekte in Höhe von 652 Mio. Euro verzeichnet (1-6/21: -64 Mio. Euro). Sie ergaben sich ...

