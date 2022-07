WIESBADEN (ots) -Ende 2021 gab es in Deutschland 43,1 Millionen Wohnungen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg der Wohnungsbestand im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 % oder rund 280 000 Wohnungen (2020: 42,8 Millionen). Im Vergleich zum Jahr 2011 erhöhte sich der Wohnungsbestand um 6,0 % beziehungsweise 2,5 Millionen Wohnungen.Durchschnittswohnung 92,1 Quadratmeter großDie Wohnfläche je Wohnung betrug Ende 2021 durchschnittlich 92,1 m2, die Wohnfläche je Einwohnerin und Einwohner 47,7 m2. Damit hat sich die Wohnfläche je Wohnung seit dem Jahr 2011 um 1,0 m2 oder 1,1 % vergrößert, die Wohnfläche je Einwohnerin und Einwohner um 1,6 m2 oder 3,5 %. Die Zahl der Personen pro Wohnung hat sich in diesem Zeitraum von 2,0 auf 1,9 verringert.Weitere Informationen:Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zur Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes können über die Tabellen 31231 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5283497