Kaufalarm an der Wall Street. Der Nasdaq 100 gewann am Mittwoch 4,3 Prozent und hat damit den stärksten Tag seit November 2020 erlebt. Die Juli-Performance verbesserte sich auf 9,5 Prozent. Es ist der beste Monatswert ebenfalls seit November 2020. Am Donnerstag legen Apple und Amazon Zahlen vor. Die Börse ist gespannt.Bei Apple erwarten die Analysten für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahrs einen Umsatz von 83 Milliarden Dollar. Das EBITDA sehen sie bei 25,6 Milliarden, den Gewinn je ...

