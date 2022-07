DJ Volkswagen Kernmarke erhöht Margenziel für 2022 leicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen ist für seine Kernmarke trotz zunehmend steigender Kosten optimistischer als bisher und will die Marge dieses Jahr etwas stärker steigern als zunächst geplant. Die operative Rendite vor Sondereinflüssen soll 2022 einen Wert von 4 bis 5 Prozent erreichen, kündigte die Kernmarke bei Veröffentlichung des Halbjahresberichts an. Bislang lag der Ausblick bei bis zu 4 Prozent Rendite im Gesamtjahr nach 3,3 Prozent vergangenes Jahr.

"Wir erwarten in der zweiten Jahreshälfte 2022 eine deutlich höhere Belastung durch Rohstoff- und Energiekosten als im ersten Halbjahr", erklärt Volkswagen-CFO Alexander Seitz. "Mit einem Bündel an weiteren Maßnahmen arbeiten wir dagegen. Wir trauen uns zu, diese Preissteigerungen in großen Teilen kompensieren und unseren positiven Trend fortführen zu können."

Im ersten Halbjahr erwirtschaftete die Marke VW laut Mitteilung eine bereinigte operative Umsatzrendite von 5,6 Prozent - eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,4 Prozent. Während der Umsatz wegen rückläufiger Autoabsätze um 7,3 Prozent auf 33,2 Milliarden Euro sank, kletterte das bereinigte operative Ergebnis auch dank guter Verkaufspreise um gut die Hälfte auf 1,86 Milliarden Euro. "Insgesamt ist die Nachfrage sowohl bei Verbrennern als auch bei E-Autos unverändert sehr gut", so VW.

