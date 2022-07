Mehr als 25 Geschäftsabschlüsse in der ersten Jahreshälfte 2022 und 66 ARR-Wachstum gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum

Die neue Chief Financial Officer soll die strategischen Ziele von Pricefx vorantreiben und die Expansionspläne des Unternehmens überwachen

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-nativer Pricing-Software, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Wachstum in allen Sektoren weiter beschleunigt und ein neues bestes Quartal in der Unternehmensgeschichte verzeichnet. Mit mehr als 25 abgeschlossenen Verträgen verzeichnete das Unternehmen im ersten Halbjahr 2022, das am 30. Juni endete, ein Wachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR für Annual Recurring Revenue) von 66 im Vergleich zum Vorjahr. Zu den wichtigsten Neukunden gehören Aeromexico Airlines, Cigars International, J. M. Huber Corporation, Southwire Corporation und United Electronics. Darüber hinaus schloss Pricefx drei von vier Geschäften in seiner Pipeline ab, mehr als 10 Kunden erweiterten ihre Zusammenarbeit mit Pricefx und das größte Kundengeschäft überstieg ein jährliches Abonnementvolumen von 1 Million US-Dollar.

Das Partnerprogramm von Advantage Pricefx hat sein Jahresziel in der ersten Jahreshälfte 2022 übertroffen. Die Partner waren an 85 des gebuchten Umsatzes beteiligt und übertrafen damit den Branchendurchschnitt von 30 deutlich. Mit dem Abschluss von neun Geschäften mit SAP gelang es dem Team, in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 den gesamten mit SAP verbuchten Umsatz des Jahres 2021 zu steigern. Das Unternehmen verzeichnete außerdem 13 Geschäftsabschlüsse mit seinen Systemintegrator-Partnern (SIs), wurde in den CRN Partner Program Guide 2022 aufgenommen und trat Anfang des Jahres offiziell dem Amazon Web Services ISV Accelerate Program bei.

"In einer Zeit, in der viele Unternehmen mit schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen zu kämpfen haben, wachsen wir weiterhin schneller als die Branche in Bezug auf Umsatz und Kundenwachstum", sagte Marcin Cichon, Chief Executive Officer von Pricefx. "Unser Wachstumskurs basiert auf der Maximierung unserer Investitionen in Produktinnovationen, globaler Expansion und der Beschleunigung des Wachstums durch Partnerschaften. Unsere Kunden vertrauen auf die innovativen Lösungen von Pricefx, die ihnen helfen, ihre Preisgestaltung digital zu transformieren und herausragende Gewinne zu erzielen."

Um dieses Wachstum zu unterstützen, hat Pricefx Gillian Sheeran zur Chief Financial Officer ernannt. Sheeran ist eine erfahrene internationale Finanzexpertin mit einer 20-jährigen Karriere in den Bereichen Beratung und Consulting, Finanzen und Führung von Betriebsteams in der Verlags-, Finanzdienstleistungs- und High-Tech-Branche. In einer Vielzahl von Funktionen hat sie ihr Fachwissen in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, sowohl bei der Mittelbeschaffung als auch bei Exit-Strategien, Scale-ups, Turnaround-Strategien, Management multinationaler Geschäftseinheiten und Geschäftsumwandlungen unter Beweis gestellt. In ihrer neuen Funktion wird Sheeran das wachsende Finanzteam des Unternehmens beaufsichtigen, um die Unternehmensstrategie voranzutreiben und die finanziellen Ziele des Unternehmens zu erreichen.

"Als innovativstes Unternehmen für Preisgestaltungssoftware mit einem soliden Kundenportfolio bietet Pricefx eine großartige Gelegenheit, die Gewinnspannen zu maximieren, den Umsatz zu steigern und die Gewinne von Unternehmen auf der ganzen Welt zu erhöhen", sagte Sheeran. "Ich freue mich darauf, meine Finanzkenntnisse in das Unternehmen einzubringen und es bei der Umsetzung seiner Strategie zu unterstützen, das Wachstum voranzutreiben und Marktanteile zu gewinnen."

Das Unternehmen hat in der ersten Jahreshälfte 2022 zwei wichtige Produkte auf den Markt gebracht, um sein weiteres Wachstum zu fördern. Das Godfather 8.0 Release umfasste eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, bessere Funktionen für Angebote und Rabatte, die diese einfacher und schneller machen, und Simulation for Optimization für die Vorhersage der Effektivität von Werbeaktionen und Rabatten. Zuletzt wurde mit der Version Hurricane 9.0 die Sales Compensation (Vertriebskompensation) eingeführt, die die Effizienz und Transparenz erhöht, Streitfälle und Auszahlungsfehler reduziert und die Verwaltungskosten senkt.

Im ersten Halbjahr 2022 erhielt Pricefx vier Gold-Auszeichnungen für seine herausragende Produkttechnologie und -leistung. Das Unternehmen wurde mit dem Gold Stevie Award für die beste Finanzmanagementlösung und einem weiteren Gold Stevie für die beste Fertigungslösung bei den American Business Awards 2022 ausgezeichnet. Außerdem erhielt es den Gold Globee für die beste SaaS-Lösung für den Vertrieb bei den 2022 Sales, Marketing, Customer Service and Success Excellence Awards und den Gold Globee für die beste Configure Price Quote (CPQ) bei den 2022 Information Technology World Awards.

Pricefx wurde zum Gewinner des SAP Pinnacle Award 2022 in der Kategorie SAP Store und der Artificial Intelligence Excellence Awards 2022 gekürt, mit denen Unternehmen ausgezeichnet werden, die KI zur Lösung echter Probleme einsetzen. Darüber hinaus wurde der CEO von Pricefx, Marcin Cichon, kürzlich im Fox Business Network in einem Einzelinterview mit Kathy Ireland vorgestellt.

Über Pricefx

Pricefx ist der weltweit führende Anbieter von SaaS-Pricing-Software. Das Unternehmen bietet eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette auf modernster nativer Cloud-Architektur aufgebaute Preisoptimierungs- und Managementplattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und niedrigere Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen aller Größenordnungen, aller Branchen und in allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Für alle Unternehmen, die sich mit Preisgestaltungsherausforderungen konfrontiert sehen, ist Pricefx die Plattform für Cloud-basierte Preisgestaltungsoptimierung, Management und CPQ für dynamische Planung, Preisgestaltung und Profiterzielung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

