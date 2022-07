Die wichtigsten Nachrichten des Tages in der schnellen Übersicht. Heute mit Siemens Energy, Facebook und der Deutschen Bahn. US-NOTENBANK - Trotz heraufziehender Rezessionsgefahr in den USA treibt die Notenbank Fed den Leitzins im Kampf gegen die Inflation weiter kräftig in die Höhe. Sie hob ihn um 0,75 Prozentpunkte an - so wie bereits im Juni. Nach dem geldpolitischen Doppelschlag liegt der geldpolitische Schlüsselsatz nun in einer Spanne von 2,25 ...

