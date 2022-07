VEVEY (dpa-AFX) - Der weltgrößte Nahrungsmittelhersteller Nestle hat im ersten Halbjahr die Verkaufspreise deutlich angehoben. Dennoch griffen die Kunden weiterhin beherzt bei Produkten wie Nespresso-Kapseln, Purina-Katzenfutter oder San-Pellegrino-Wasser zu. Dadurch gelang Nestle ein organisches Wachstum von 8,1 Prozent, wie der Konzern am Donnerstag in Vevey mitteilte. Dabei waren 6,5 Prozent auf die Weitergabe der steigenden Kosten an die Kunden zurückzuführen. Die restlichen entfielen auf das sogenannte interne Realwachstum, also die Verkaufsmenge.

Damit hat Nestle genau gleich stark zugelegt wie der Konkurrent Unilever , der am Dienstag mit einem stärkeren Wachstum als erwartet überrascht hatte. Auch Nestle übertraf die Schätzungen der Analysten. Insgesamt kletterte der Umsatz im ersten Halbjahr um 9,2 Prozent auf 45,6 Milliarden Schweizer Franken (46,7 Mrd Euro).

Der operative Gewinn stieg mit 6 Prozent ebenfalls stärker als erwartet auf 7,7 Milliarden Franken, konnte aber mit dem Umsatzwachstum nicht ganz Schritt halten. So nahm die Ebit-Marge als Indikator für die Profitabilität um 0,5 Prozentpunkte auf 16,9 Prozent ab.

Deshalb senkte das Unternehmen seine Schätzungen für die operative Marge etwas. Sie soll nun im Gesamtjahr 17 Prozent betragen. Zuvor war Nestlé von einer Ebit-Marge von 17 bis 17,5 Prozent ausgegangen. Für das Umsatzwachstum ist Nestlé jedoch inzwischen sogar optimistischer geworden. Der Konzern erwartet nun ein Plus von 6 bis 8 Prozent von zuvor "rund" 5 Prozent.

Unter dem Strich ging der Gewinn im ersten Halbjahr wegen höherer Abschreibungen und Steuern um 11,7 Prozent 5,2 Milliarden Franken zurück./tv/tt/AWP/mne/jha/