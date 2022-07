Barcelona, Spanien (ots) -Der Umsatz wächst um 10,8%, angetrieben durch einen Anstieg von 16,5% bei Biopharma. EBITDA-Marge liegt bei 22,0%.· Grifols' Umsatz steigt um 10,8% (3,4% cc), angetrieben von einer soliden Biopharma-Performance (2,313 Milliarden Euro; 16,5%; 8,3% cc). Höhere Mengen an gesammeltem Plasma und Zuwächse bei wichtigen Proteinvolumina in Verbindung mit Preisgestaltung, Produktmix und günstige Wechselkurse sowie die Biotest-Akquisition sind die Haupttreiber des Wachstums.· Die gesammelten Plasmamengen wachsen um 22%, ein positiver Trend, der sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 weiter beschleunigen dürfte.· Rückgang im Bereich Diagnostic auf 329 Millionen Euro (-16,7%; -21,0% cc), hauptsächlich aufgrund der Beendigung der COVID-19-Testvereinbarung und des obligatorischen Zika-Virus-Screenings, teilweise ausgeglichen durch das starke Wachstum bei Blood Typing Solutions.· EBITDA verbessert sich sequentiell auf 618 Millionen Euro, was einer Marge von 22,0% entspricht (22,8% ohne Biotest), angetrieben durch Umsatzwachstum, operative Hebelwirkung und einer wirksamen Kontrolle der Betriebskosten.· Der Nettogewinn beläuft sich auf 144 Millionen Euro und spiegelt die höheren Finanzaufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Biotest wider.· Deleveraging bleibt eine der Hauptprioritäten: Fokus auf Verbesserung des EBITDA, Cashflow-Generierung und Kapitalallokationsdisziplin. Grifols hat das Geschäft von MedKeeper im Juli verkauft.Die Co-CEOs von Grifols, Raimon Grifols Roura und Victor Grifols Deu, kommentierten:"Diese solide Leistung in der ersten Jahreshälfte spiegelt die aktuelle Dynamik wider, einschließlich einer deutlichen Beschleunigung der Plasmasammlungen, ein Trend, von dem wir erwarten, dass er sich in der zweiten Jahreshälfte 2022 fortsetzen wird.""Wir freuen uns, dass wir die Übernahme von Biotest im Berichtszeitraum abschließen konnten. Diese Transaktion stellt einen strategischen und transformativen Meilenstein für Grifols dar, der unsere globalen Plasmakapazitäten stärken, unser Produktportfolio erweitern und unsere Innovationsbemühungen mit Projekten mit hohem Mehrwert beschleunigen wird.""Mit einer gestrafften Organisationsstruktur und einer klaren strategischen Ausrichtung ist Grifols für die Zukunft gut aufgestellt, da wir weiterhin die starke grundlegende Nachfrage nutzen und die Innovation neuer lebensverbessernder Plasmaproteine vorantreiben werden."Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) berichtet 2,8101 Milliarden Euro Umsatz im ersten Halbjahr 2022, ein Wachstum von 10,8% (3,4% cc[1]) im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021. Diese soliden Ergebnisse wurden durch eine starke Leistung von Biopharma[2], eine anhaltend robuste zugrunde liegende Nachfrage, die Konsolidierung der Biotest-Übernahme und Rückenwind durch Wechselkurseffekte erzielt. Das EBITDA stieg auf 618,3 Millionen Euro, was einer Marge von 22,0% entspricht (22,8% ohne Biotest).Diese Leistung spiegelt eine sequenzielle Verbesserung für die erste Hälfte des Jahres 2022 wider, gekennzeichnet durch stärkere Fundamentaldaten, einschließlich einer bemerkenswerten Beschleunigung der Plasmasammlungen, der Verschlankung der Unternehmens-Organisation und der Beschleunigung von F&E-Schlüsselprojekten.Die Biopharma Umsatzerlöse stiegen in der ersten Jahreshälfte um 16,5% (8,3% cc) auf 2,3129 Milliarden Euro, angetrieben durch eine Verbesserung der Plasmasammlungen, eine robuste zugrunde liegende Nachfrage nach Schlüsselproteinen, Preiserhöhungen und einem vorteilhaften Produktmix sowie einen zweimonatigen Beitrag von Biotest. Ohne Biotest stiegen die Umsatzerlöse um 11,5% (3,3% cc) auf 2,2146 Milliarden Euro.Die Beiträge von Immunglobulinen, Alpha-1, Spezialproteinen und neuen Produkten waren allesamt bemerkenswert. Die Gesamtleistung wurde teilweise durch die Umstellung des Albuminvertriebs in China im zweiten Quartal 2021 aufgrund der Integration in die kommerzielle Plattform Shanghai RAAS beeinträchtigt. Ohne diesen Effekt stieg der Umsatz von Biopharma um 19,8% (11,3% cc).Die jüngsten Produkteinführungen treiben die Leistung weiter an, mit einem bemerkenswerten zweistelligen Wachstum. Hervorzuheben sind die Umsatzsteigerungen von Xembify® (44,9%; 31,2% cc), Vistaseal (57,6%; 44,4% cc) und Tavlesse® (43,4%, 43,0% cc) in der ersten Jahreshälfte.Die Plasmasammlungen beschleunigen sich weiter und steigen im Jahresvergleich um 22%[3], untermauert durch einen Trend über dem Vor-COVID-Niveau. Die Hauptgründe für diesen Aufwärtstrend sind neue und kürzlich erworbene Plasmazentren, größere Plasmavolumina von regulären Zentren sowie technologische, digitale und operative Verbesserungen. Es wird erwartet, dass sich der aktuelle Trend in der zweiten Jahreshälfte 2022 weiter beschleunigen wird.Die Diagnostic Umsatzerlösesanken im ersten Halbjahr 2022 um 16,7% (-21,0% cc) auf 329,4 Millionen Euro, was vor allem auf den einmaligen Umsatz mit molekularen TMA-Tests (Transcription-Mediated Amplification) zum Nachweis von SARS-CoV-2 im Jahr 2021 zurückzuführen ist. Ohne diesen Effekt sank der Umsatz des Geschäftsbereichs um 5,2% cc, was auf die Beendigung der obligatorischen Tests mit der Zika-Virus-NAT-Technologie und die Preisgestaltung zurückzuführen ist. Dies wurde jedoch teilweise durch robuste Umsätze mit Bluttypisierungen in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Italien ausgeglichen.Bio Supplies, das nun ausschließlich die Geschäftstätigkeit von Bio Supplies Commercial umfasst, verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2022 einen Umsatzrückgang um 1,4% (-8,2% cc) auf 52,6 Millionen Euro, bedingt durch geringere Umsätze mit Albumin und der Fraktion V für nicht-therapeutische Anwendungen. Die Verkäufe von Bio Supplies Diagnostic konnten diesen Rückgang teilweise ausgleichen.DerBereich Sonstige[4], der hauptsächlich Healthcare Solutions (vormals Hospital Division) und Plasmaverkäufe an Dritte umfasst, verzeichnete einen Umsatzrückgang um 9,5% (-13,1% cc) auf 124,2 Millionen Euro, der durch die Beendigung von Plasmaverkaufsverträgen mit Dritten beeinflusst wurde. Ohne diesen Einfluss wuchs der Bereich Sonstige um 11,2% (7,6% cc) auf 103,5 Millionen Euro, was auf die Ausweitung der Krankenhausinvestitionen zurückzuführen ist.Die Bruttomarge stieg auf 38,2%, eine Verbesserung gegenüber den 35,4%, die im zweiten Halbjahr 2021 gemeldet wurden. Die Absorption der Fixkosten trug zur sequenziellen Verbesserung bei, die durch die immer noch hohen Kosten pro Liter infolge der Spenderentschädigung und der Inflation der Arbeitskosten eingeschränkt wurde.Das EBITDA stieg in der ersten Jahreshälfte auf 618,3 Millionen Euro bei einer Marge von 22,0% (22,8% ohne Biotest), verglichen mit 327,0 Millionen Euro und 13,6% in der zweiten Jahreshälfte 2021. Grifols konnte die Betriebskosten durch einen Sparplan, die Neupriorisierung von F&E-Projekten und Veräußerungen von nicht-strategischen Vermögenswerten weiter eindämmen. Diese Bemühungen trugen dazu bei, die höheren Kosten von Biotest, einschließlich der Kosten für das Projekt Biotest Next Level[5] (BNL), und den Inflationsdruck auszugleichen.Im Juli 2022 verkaufte Grifols in bar alle Vermögenswerte seiner Tochtergesellschaft Goetech LLC, deren Handelsname MedKeeper ist. MedKeeper entwickelt und vermarktet innovative mobile und Cloud-basierte IT-Anwendungen, die Krankenhausapotheken helfen sollen, ihre Produktivität, Prozesssicherheit und Compliance zu erhöhen.Die bereinigte EBITDA-Marge entsprach 20,0% der Umsatzerlöse und belief sich auf 562 Millionen Euro. Ohne Biotest lag die bereinigte EBITDA-Marge bei 20,7%.Der Abschluss der Übernahme von Biotest im April 2022 stellt einen wichtigen Meilenstein dar. Diese Transaktion wird die Verfügbarkeit der Plasmatherapien von Grifols verbessern, die F&E-Pipeline beschleunigen, das Produktportfolio erweitern, die geografische Präsenz des Unternehmens ausbauen und das Umsatzwachstum und die Margenexpansion weiter vorantreiben.Die gesamten Nettoinvestitionen in F&E+i beliefen sich auf 162,5 Millionen Euro (155,3 Millionen Euro bzw. 174,0 Millionen Euro in der ersten und zweiten Jahreshälfte 2021), was 5,8% des Umsatzes entspricht.Der Gewinnanteil aus dem Kerngeschäft enthielt die Auswirkung in Höhe von 73 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Erhöhung des Eigenkapitals von Access Biologicals von Grifols nach der Ausübung der 2017 unterzeichneten Kaufoption zum Erwerb der restlichen 51% des Kapitals. Die Übernahme wird dazu beitragen, das Wachstum von Bio Supplies durch die Stärkung und Erweiterung des Portfolios mit einem robusteren Angebot an biologischen Produkten zu fördern. Diese Transaktion wird die Position von Grifols als renommierter Anbieter von biologischen Produkten für die In-vitro-Diagnostik, Zellkulturen und diagnostische F&E-Lösungen stärken.Das Finanzergebnis belief sich im ersten Halbjahr auf 198,8 Millionen Euro (119,4 Millionen Euro im ersten Halbjahr und 158,4 Millionen Euro im zweiten Halbjahr 2021), was auf die Emission vorrangiger unbesicherter Anleihen zur Finanzierung der Biotest-Investition und höhere Zinssätze zurückzuführen ist. Derzeit ist Grifols nur in geringem Maße von Zinserhöhungen betroffen, da ca. 65% seiner Schulden an einen festen Zinssatz und nur ca. 22% an einen variablen USD-Zinssatz gebunden sind.Der ausgewiesene Nettogewinn belief sich auf 143,6 Millionen Euro.Ohne die Auswirkungen von IFRS 16[6] erreichten die Nettofinanzschulden 8,9941 Milliarden Euro und der Verschuldungsgrad lag bei 9,0x. Der Verschuldungsgrad stieg im Laufe des Jahres an, was auf die strategische Investition in Biotest und die Auswirkungen von COVID-19 auf das EBITDA in den letzten zwölf Monaten zurückzuführen ist.Die vierteljährliche Finanzkennzahl von 5x Nettoverschuldung zu EBITDA ist nach der Refinanzierung im November 2019 nicht mehr in Kraft. Grifols muss bis zum Jahr 2025 keine nennenswerten Tilgungs- oder Abschlagszahlungen leisten.Trotz kurzfristiger Herausforderungen ist Grifols weiterhin fest entschlossen, den Schuldenabbau voranzutreiben, gestützt durch die starken Geschäftsgrundlagen, die Verbesserung der Rentabilität und des operativen Cashflows sowie die Disziplin bei der Kapitalallokation.Grifols verfügt über eine solide Liquiditätsposition. Zum 30. Juni 2022 belief sich die Liquiditätsposition des Unternehmens auf 1,611 Milliarden Euro, davon 525 Millionen Euro in bar.Die Fundamentaldaten von Grifols bleiben ebenfalls stark, wobei sich die allmähliche Verbesserung im Jahr 2022 fortsetzen dürfte, ausgelöst durch erhöhte Plasmasammlungen sowie unternehmensweite Bemühungen, Innovationen voranzutreiben und Abläufe zu rationalisieren.Über GrifolsGrifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen weltweit einsetzt. Seine drei Hauptgeschäftsbereiche - Biopharma, Diagnostic und Bio Supplies - entwickeln, produzieren und vermarkten innovative Lösungen und Services, die in mehr als 110 Ländern verkauft werden.Als Pionier in der Plasmabranche betreibt Grifols ein wachsendes Netz von Spendezentren weltweit. Grifols verarbeitet das gesammelte Plasma zu unentbehrlichen Medikamenten zur Behandlung seltener, chronischer und manchmal lebensbedrohlicher Krankheiten. Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols auch ein umfassendes Portfolio an Lösungen, die die Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion erhöhen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Instrumente, Informationen und Services, die es Krankenhäusern, Apotheken und medizinischem Fachpersonal ermöglichen, effizient eine fachkundige medizinische Versorgung zu gewährleisten.Grifols, mit mehr als 27.000 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das Maßstäbe für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.Im Jahr 2021 belief sich der wirtschaftliche Effekt von Grifols in seinen Hauptgeschäftsländern auf 7,7 Milliarden Euro. Zudem schuf das Unternehmen 141.500 Arbeitsplätze, einschließlich indirekter und induzierter Arbeitsplätze.Die A-Aktien des Unternehmens sind an der Spanish Stock Exchange notiert, wo sie Teil des Ibex-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen B-Aktien von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert.Für weitere Informationen über Grifols besuchen Sie bitte www.grifols.com[1] Operativ oder währungsbereinigt (cc) ohne Berücksichtigung der im Berichtszeitraum ausgewiesenen Wechselkursschwankungen[2] Der Geschäftsbereich Biopharma entspricht dem früheren Bioscience.[3] Vergleich der ersten 28 Wochen des Jahres 2022 mit den ersten 28 Wochen des Jahres 2021[4] Sonstige umfasst hauptsächlich Healthcare Solutions, Source Plasma und Services & Royalties[5] Das Projekt Biotest Next Level (BNL) zielt auf die Erweiterung der Produktionskapazitäten in Dreieich, Deutschland, und auf die Entwicklung von drei wichtigen F&E-Projekten (IgG Next Gen, Trimodulin, Fibrinogen)[6] Zum 30. Juni 2022 beläuft sich die Auswirkung von IFRS 16 auf die Gesamtverschuldung auf 1,0683 Mio. EuroPressekontakt:Investor Relations:inversores@grifols.cominvestors@grifols.comTel. +34 93 571 02 21Medienkontakte:Duomo Comunicación - Grifols PressestelleRaquel LumbrerasRaquel_lumbreras@duomocomunicacion.comBorja GómezBorja_gomez@duomocomunicacion.comTel. +34 91 311 92 89 - 91 311 92 90Grifols Pressestelle Spanienmedia@grifols.comTel. +34 571 00 02Grifols Pressestelle DeutschlandRüdiger Litzbalitzba@delta-communications.deTel. +49 6172 265 97 12Original-Content von: Grifols, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62216/5283541