Am Montagabend hatten wir getitelt: "Norma Group: Wenn die Unterstützung hält - Trading-Chance!" Im Express-Service hatten wir den Abonnenten einen Einstiegskurs ab 18,10 Euro genannt und wie Sie am Kursverlauf sehen, war unser Einstiegskurs mal wieder ein Treffer, denn die Aktie drehte am Dienstag bei 17,62 Euro nach unten ab. Norma Group-Aktie ISIN: DE000A1H8BV3 hat sich in den letzten Tagen von 22,80 Euro bis 16,51 Euro am Mittwoch nach unten ...

