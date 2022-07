Der Energiekonzern Shell lässt seine Aktionäre am Rekordgewinn aus dem 2. Quartal teilhaben. Zusätzlich zur Dividende, will Shell sechs Milliarden Dollar für ein weiteres Aktienrückkauf-Programm ausgeben. Dieses soll bis zum dritten Quartal abgeschlossen sein. Bereits im ersten Halbjahr hatte Shell Anteile im Wert von 8,5 Milliarden Dollar zurückgekauft.Als Dividende will Shell wie im Auftaktquartal 25 Cent je Aktie ausschütten. Im zweiten Quartal fuhr Shell einen bereinigten Gewinn von 11,5 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...