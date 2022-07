Die britische Großbank Barclays plc (ISIN: GB0031348658) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2022 eine Halbjahresdividende in Höhe von 2,25 Pence (ca. 2,7 Eurocent) je Aktie ausschütten. Im Vergleich zum Vorjahr (2 Pence) ist dies eine Anhebung um 12,5 Prozent. Die Halbjahresdividende wird am 16. September 2022 ausbezahlt (Record day 12. August 2022). Barclays zahlt seine Dividende halbjährlich aus. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...