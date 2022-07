Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Was, wenn???? Das sind beim charttechnischen Blick auf die 10-jährige Rendite USA derzeit die entscheidenden Fragewörter, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Doch der Reihe nach: Seit dem Frühjahr 2020 seien die Zinsen jenseits des Atlantiks gestiegen. Ende vergangenen Jahres habe sich der Aufwärtstrend nochmals deutlich beschleunigt, was die Renditen in der Spitze bis auf 3,50% getrieben habe. Diese Rally sei nun aber ins Stocken geraten, denn die Hochpunkte bei 3,20%/3,50%/3,08% w[rden eine potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Formation bilden. Die Nackenzone dieser möglichen Trendwendeformation werde durch die jüngsten Korrekturtiefs bei 2,75%/2,71% definiert. Ein Abgleiten unter die angeführte Schlüsselzone gelte es unbedingt zu verhindern. Schließlich halte das ansonsten vervollständigte Umkehrmuster ein rechnerisches Abschlagspotenzial von 80 Basispunkten bereit. Eine Belastungsprobe der alten Ausbruchsmarken bei gut 2,00% müssten Anleger im Fall einer abgeschlossenen Topbildung also einkalkulieren. Die 200-Tage-Linie (akt. bei 2,23%) definiere dabei einen wichtigen Zwischenhalt. Aufgrund der Bedeutung einer möglichen SKS-Umkehr stelle der Kursverlauf der 10-jährigen Rendite USA derzeit einen absoluten Schlüsselchart dar. (28.07.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...