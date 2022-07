DJ MÄRKTE EUROPA/Start im Plus - Fed, Inflation und Quartalszahlen im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag mit Aufschlägen in den Handel gestartet. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 13.188 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent auf 3.628 Zähler nach oben. An der Wall Street wurde die Zinsanhebung um 75 Basispunkte positiv aufgenommen, die Nasdaq schloss 4,1 Prozent im Plus. Doch damit nicht genug, auch die Berichtssaison liefert am Morgen bereits einen bunten Strauß an Nachrichten, so warteten in der Nacht bereits Fresenius Medical Care und Fresenius mit Gewinnwarnungen auf.

Zudem gibt es die jüngst viel beachteten Inflationsdaten aus Deutschland, die für 14:00 Uhr MESZ zur Veröffentlichung anstehen. Erwartet werden die Verbraucherpreise per Juli mit einem Plus von 7,4 Prozent nach einem Aufschlag von 7,6 Prozent im Juni - und damit einen Tick tiefer. Eine Entlastung der Bürger gab es für die Marktstrategen der Helaba an den Tankstellen und zudem wirke ein kräftiger Basiseffekt dämpfend auf die Jahresteuerungsrate. Unklar sei hingegen, in welchem Umfang es bereits zu Überwälzungen der hohen Gaspreise gekommen sei. Auch Nahrungsmittel- und andere Preise dürften weiter zugelegt haben. Erste Vorboten gab es bereits mit den Daten aus Nordrhein-Westfalen, hier ging die Inflation allerdings im Juli auf 7,8 Prozent nach einem Plus von 7,5 Prozent im Juni nach oben.

US-Notenbank hebt Leitzins um 75 Basispunkte an - wie erwartet

In ihrem Statement erklärten die US-Notenbanker, dass es Anzeichen für eine schwächere Wirtschaftstätigkeit gebe. Das wird am Markt dahingehend interpretiert, dass die Fed das Tempo der Zinserhöhungen zukünftig drosseln könnte. "Die größte Veränderung sehen wir bei der Beschreibung der wirtschaftlichen Entwicklung", kommentiert QC Partners die geldpolitische Entscheidung. Das Wort "softened" beschreibe die US-Wirtschaft deutlich schwächer als vor sechs Wochen. Und genau das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Zeit der Schritte über 75 Basispunkte mit der aktuellen Zinssitzung zu Ende sei, heißt es. "Von daher ist die vorsichtigere Beschreibung der Wirtschaft heute sogar das große Positivum für die Märkte."

FMC kappt Prognose für 2022 - Aktie schwach

Aus dem DAX gibt es erneut einen Menge an Quartalszahlen. So hat der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) seine Jahresprognose angesichts des Arbeitskräftemangels in den USA und der hohen Lohnkosten gesenkt. FMC (-10,7%) rechnet im laufenden Jahr währungsbereinigt und vor Sondereffekten nun nur noch mit einem Umsatzwachstum am unteren Rand des zuvor prognostizierten niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereichs und einem Rückgang des Konzernergebnisses im hohen Zehner-Prozentbereich. Die Analysten von Jefferies gehen davon aus, dass die Konsenserwartung für 2022 nun um 18 bis 24 Prozent gesenkt werde, was nun in die Aktie eingepreist werde.

Dies hat direkte Auswirkungen auf die Mutter Fresenius, der Gesundheitskonzern aus Bad Homburg musste in Folge seine Jahresprognose im Zuge der Gewinnwarnung der Dialyse-Tochter FMC ebenfalls senken, die Aktie verliert 7,7 Prozent.

Zudem hat Heidelbergcement (-1,2%) im zweiten Quartal mit Hilfe deutlicher Preissteigerungen dem Anstieg der Energiekosten besser getrotzt als erwartet. Der Baustoffkonzern erwartet jedoch ein herausforderndes zweites Halbjahr und nahm deshalb seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr 2022 etwas zurück. Dies ist für die Börsianer allerdings keine große Überraschung, ein solcher Schritt wurde bereits erwartet.

Airbus senkt Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen

Die Quartalszahlen von Airbus (-4,2%) sind durchwachsen ausgefallen. Während der Umsatz die Erwartungen verfehlte, fiel das bereinigte EBIT besser als erwartet aus. Im Blick steht jedoch die Senkung der angepeilten Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen auf nun rund 700 von bislang 720. Die Konsenserwartung liegt bei 720, es besteht also Revisionsbedarf.

Volkswagen (+3,8%) hat im zweiten Quartal trotz deutlich rückläufiger Autoverkäufe und anhaltender Lieferengpässe überraschend mehr umgesetzt. Wegen Belastungen aus Rohstoffsicherungsgeschäften sank der Gewinn zwar, der Wolfsburger DAX-Konzern verdiente aber deutlich mehr als Analysten erwartet haben.

Die Jefferies-Analysten sehen in der Geschäftsentwicklung bei Nestle im zweiten Quartal ein Schiff auf ruhigem Kurs in schwierigem Fahrwasser. Nachdem die Preiserhöhungen zu einer Anhebung der Umsatzprognose geführt haben, wird dies durch eine etwas vorsichtigere Sichtweise bei der Marge ausgeglichen. Die Aktie startet mit Blick auf die Marge erst einmal 2 Prozent tiefer.

