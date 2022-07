News von Trading-Treff.de Die US-Notenbank FED hat gestern mit der Zinsanhebung um weitere 75 Basipunkte geliefert, was der Markt erwartet hat. Die Aussichten auf eine mögliche Verlangsamung des Straffungsprozesses wurden adressiert, ohne jedoch konkret zu werden. GOLD und ÖL zogen danach weiter an. Auch die FX-Paarung EURUSD konnte sich nach den Verlusten des Vortages erholen. Für EURUSD und WTI finden Sie einen Kursüberblick in den folgenden Zeilen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...