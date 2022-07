Die US-amerikanische Corvus Insurance hat die Eröffnung einer kontinentaleuropäischen Niederlassung in Frankfurt am Main bekannt gegeben. Das InsurTech (MGA) bietet digitale Tools und Gewerbeversicherungslösungen, die auf KI-gesteuerten Risikodaten basieren. Mit dem neuen Standort will Corvus seine internationale Präsenz erweitern. "Frankfurt liegt im größten Versicherungsmarkt des Kontinents und war schon immer ein internationales Geschäftszentrum in allen Branchen", erklärt Oliver Delvos, Head ...

